«Красава» может заявиться в одну из лиг чемпионата Кипра

Футбольный клуб «Красава» покинет Россию и продолжит выступления в другой стране.

По информации Metaratings, «Красава» может переехать на Кипр и заявиться в одну из низших лиг страны. Владелец клуба Евгений Савин рассматривает и иные варианты.

«Красава» сейчас выступает во 2-й группе ФНЛ-2.

Ранее генсек ФНЛ Андрей Соколов сообщил, команда не будет играть в ФНЛ-2 в следующем сезоне.

Савин покинул Россию после выпуска с украинскими футболистами.

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