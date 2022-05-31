«Красава» может заявиться в одну из лиг чемпионата Кипра

Футбольный клуб «Красава» покинет Россию и продолжит выступления в другой стране.
По информации Metaratings, «Красава» может переехать на Кипр и заявиться в одну из низших лиг страны. Владелец клуба Евгений Савин рассматривает и иные варианты.
- «Красава» сейчас выступает во 2-й группе ФНЛ-2.
- Ранее генсек ФНЛ Андрей Соколов сообщил, команда не будет играть в ФНЛ-2 в следующем сезоне.
- Савин покинул Россию после выпуска с украинскими футболистами.
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Источник: Metaratings