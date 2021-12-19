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«Красава» может заявиться в одну из лиг чемпионата Кипра

Футбольный клуб «Красава» покинет Россию и продолжит выступления в другой стране.

По информации Metaratings, «Красава» может переехать на Кипр и заявиться в одну из низших лиг страны. Владелец клуба Евгений Савин рассматривает и иные варианты.

  • «Красава» сейчас выступает во 2-й группе ФНЛ-2.
  • Ранее генсек ФНЛ Андрей Соколов сообщил, команда не будет играть в ФНЛ-2 в следующем сезоне.
  • Савин покинул Россию после выпуска с украинскими футболистами.

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Источник: Metaratings

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