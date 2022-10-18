Кокорин перестал общаться с Савиным. Он опасается «токсичности» блогера

Российский блогер Евгений Савин рассказал о прекращении общения с форвардом «Ариса» Александром Кокориным.
– С Федей Чаловым, Федей Смоловым мы переписываемся. Кокорину написал недавно, когда он перешел в «Арис», но он мне не ответил.
Вообще не отвечает, хотя чувак в Лимасоле, я тоже здесь, нормально же общались – че за херня?
Мне потом из «Ариса» сказали, что вроде бы как он опасается моей «токсичности», что Жека сейчас в России нежелательная персона.
Если там какая-то фотка... Ну, бред, короче. Мы так и не выпили кофе с ним пока по-нормальному.
– Ты почувствовал, что от тебя отвернулись люди, с которыми ты раньше общался?
– Если честно, да, потому что я до некоторых людей вообще не могу дописаться. До людей, с которыми мы общались семьями, например. Люди просто не отвечают.
Кокорин – нормальные отношения, мы сейчас в одном городе, человек мне не отвечает. Это его право.
Я к Сане как относился нормально, так и отношусь. Он делает свой выбор, я сделал свой. Никаких проблем нет.
- 38-летний Савин весной эмигрировал на Кипр.
- Он покинул Россию после публикации ролика с участием украинских футболистов.
- В России на блогера могут завести уголовное дело по двум статьям.