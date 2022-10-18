Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Кокорин перестал общаться с Савиным. Он опасается «токсичности» блогера

    Российский блогер Евгений Савин рассказал о прекращении общения с форвардом «Ариса» Александром Кокориным.

    – С Федей Чаловым, Федей Смоловым мы переписываемся. Кокорину написал недавно, когда он перешел в «Арис», но он мне не ответил.

    Вообще не отвечает, хотя чувак в Лимасоле, я тоже здесь, нормально же общались – че за херня?

    Мне потом из «Ариса» сказали, что вроде бы как он опасается моей «токсичности», что Жека сейчас в России нежелательная персона.

    Если там какая-то фотка... Ну, бред, короче. Мы так и не выпили кофе с ним пока по-нормальному.

    – Ты почувствовал, что от тебя отвернулись люди, с которыми ты раньше общался?

    – Если честно, да, потому что я до некоторых людей вообще не могу дописаться. До людей, с которыми мы общались семьями, например. Люди просто не отвечают.

    Кокорин – нормальные отношения, мы сейчас в одном городе, человек мне не отвечает. Это его право.

    Я к Сане как относился нормально, так и отношусь. Он делает свой выбор, я сделал свой. Никаких проблем нет.

    • 38-летний Савин весной эмигрировал на Кипр.
    • Он покинул Россию после публикации ролика с участием украинских футболистов.
    • В России на блогера могут завести уголовное дело по двум статьям.

    Новости по теме
    Кокорин прокомментировал разгромную победу «Ариса» в дерби с «Аполлоном» 1
    Как дела у Кокорина: уже забивает на Кипре (все в восторге) и дал большое интервью – о карьере, «Фиорентине» и деньгах 1
    Брат Кокорина – Канчельскису: «Ты поднимал за его имя, а сейчас, как шерсть, тявкаешь» 8
    Источник: ютуб-канал Виктора Кравченко

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:45
    Рекомендуем
    • Читайте нас: 
    11