На Савина могут завести уголовное дело по двум статьям. Его назвали «украинским пропагандистом»

Депутат Госдумы России Роман Терюшков получил ответ на свой запрос в МВД по поводу публичных заявлений блогера Евгения Савина.
Автору «Красавы» грозит уголовное преследование по двум статьям – 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ») и 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ).
Сообщая об этом, Терюшков назвал Савина «украинским пропагандистом».
- Савин выпустил ролик с участием футболистов Андрея Ярмоленко, Виталия Миколенко и других.
- Впоследствии блогер покинул Россию.
Источник: телеграм-канал Романа Терюшкова