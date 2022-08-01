На Савина могут завести уголовное дело по двум статьям. Его назвали «украинским пропагандистом»

Депутат Госдумы России Роман Терюшков получил ответ на свой запрос в МВД по поводу публичных заявлений блогера Евгения Савина.

Автору «Красавы» грозит уголовное преследование по двум статьям – 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ») и 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ).

Сообщая об этом, Терюшков назвал Савина «украинским пропагандистом».