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    На Савина могут завести уголовное дело по двум статьям. Его назвали «украинским пропагандистом»

    Депутат Госдумы России Роман Терюшков получил ответ на свой запрос в МВД по поводу публичных заявлений блогера Евгения Савина.

    Автору «Красавы» грозит уголовное преследование по двум статьям – 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ») и 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ).

    Сообщая об этом, Терюшков назвал Савина «украинским пропагандистом».

    • Савин выпустил ролик с участием футболистов Андрея Ярмоленко, Виталия Миколенко и других.
    • Впоследствии блогер покинул Россию.

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    Источник: телеграм-канал Романа Терюшкова

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