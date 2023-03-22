Савин начал собирать донаты на свой клуб на Кипре

У блогера и владельца кипрского клуба «Красава» Евгения Савина наметились финансовые затруднения. Ему приходится собирать деньги на функционирование команды у болельщиков.

«Нас на канале миллион, и если каждый задонатит 99 рублей в год, то клуб будет жить в следующем сезоне», – написал Савин в социальной сети.