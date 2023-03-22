Савин начал собирать донаты на свой клуб на Кипре

У блогера и владельца кипрского клуба «Красава» Евгения Савина наметились финансовые затруднения. Ему приходится собирать деньги на функционирование команды у болельщиков.
«Нас на канале миллион, и если каждый задонатит 99 рублей в год, то клуб будет жить в следующем сезоне», – написал Савин в социальной сети.
- «Красава» выступает во 2-м по силе кипрском дивизионе.
- Ее тренирует бывший вратарь «Локомотива» Александр Криворучко.
- Команда идет в своем дивизионе на 11-м месте из 16 участников.
Источник: «Бомбардир»