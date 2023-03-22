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    Савин начал собирать донаты на свой клуб на Кипре

    У блогера и владельца кипрского клуба «Красава» Евгения Савина наметились финансовые затруднения. Ему приходится собирать деньги на функционирование команды у болельщиков.

    «Нас на канале миллион, и если каждый задонатит 99 рублей в год, то клуб будет жить в следующем сезоне», – написал Савин в социальной сети.

    • «Красава» выступает во 2-м по силе кипрском дивизионе.
    • Ее тренирует бывший вратарь «Локомотива» Александр Криворучко.
    • Команда идет в своем дивизионе на 11-м месте из 16 участников.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5708

      TOMSON 1 час назад

      Бедный Российский народ будет скидываться на существования клуба, игры которого даже не сможет смотреть. И реально же будет.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5544

      Дядя Серёжа 1 час назад

      99 х 1000000= 99000000руб.
      Кто-то неплохо год проведёт

      0
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      Рейтинг: +918

      Rabinovi_ch 2 часа назад

      А кому оно нх надо?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2089

      ItalianFootball > Rabinovi_ch 47 минут назад

      Ну у него 1 лям подписчиков, им интересно, их просит, может им и надо. Логика)

      0
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