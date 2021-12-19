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Савин может купить клуб из второй лиги Кипра и переименовать его в «Красаву»

Футбольный клуб «Красава» покинет Россию и продолжит выступления в другой стране.

По информации Metaratings, владелец клуба Евгений Савин может привлечь спонсора и приобрести клуб из второй лиги Кипра, а затем переименовать его в ФК «Красава».

Савин рассматривает этот вариант из-за отсутствия на Кипре жeстких ограничений по лимиту на легионеров. Он собирается сохранить часть действующего состава.

Кроме того, из-за наличия у кипрского клуба долгов покупка обойдется в небольшую сумму.

  • «Красава» сейчас выступает во 2-й группе ФНЛ-2.
  • Ранее генсек ФНЛ Андрей Соколов сообщил, что команда не будет играть в следующем сезоне.
  • Савин покинул Россию после выпуска с украинскими футболистами.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Metaratings

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Комментарии6
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    Рейтинг: +1752

    VGreen 3 минуты назад

    А зачем, собственно, ему это нужно всё? Ну хочешь воспитывать молодых игроков - устройся тренером. А так вон на блогерстве зарабатывай. Не очень понимаю....Ладно ты миллионер/миллиардер и можешь позволить себе более-менее солидный клуб - понятно, а так рвать жопу чтобы в низших дивизионах играть - не понимаю...
    Ну, видимо мечта у человека - иметь свой собственный футбольный клуб, хоть и полупрофессиональный.

    0
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    Рейтинг: +3391

    Enter2006 27 минут назад

    Савин может быть просто послан накуй! И запретить ему обратный въезд в Россию!

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    Рейтинг: +650

    dragoon000320 > Enter2006 22 минуты назад

    господи откуда вы все такие беретесь, иди соловьино-симоньянского помета поешь

    0
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    Рейтинг: +3391

    Enter2006 > dragoon000320 15 минут назад

    Вы что такое говорите? Или уже нажрались или не понимаете? Вы меня сильно оскорбили, тк этих уродов, которых Вы перечислили, я даже во сне не поддержу.

    0
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    Рейтинг: +352

    Спартач80 > dragoon000320 12 минут назад

    А причём тут " соловьино-симоньянский помёт"?....С чего ты взял,что твоё у*е*б*а*н*ское мнение,единственно правильное?С чего ты взял,что в России живут большинство не патриоты,а такие животные,как ты и Савин?...

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    Рейтинг: +23

    selivan862 36 минут назад

    Ну я думаю мы как-нибудь переживём такую потерю!!!Таких игроков,как Савин,у нас было тысячи!А сейчас он просто блоггер.

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