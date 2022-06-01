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  • Савин может купить клуб из второй лиги Кипра и переименовать его в «Красаву»

Савин может купить клуб из второй лиги Кипра и переименовать его в «Красаву»

1 июня 2022, 16:35
17

Футбольный клуб «Красава» покинет Россию и продолжит выступления в другой стране.

По информации Metaratings, владелец клуба Евгений Савин может привлечь спонсора и приобрести клуб из второй лиги Кипра, а затем переименовать его в ФК «Красава».

Савин рассматривает этот вариант из-за отсутствия на Кипре жeстких ограничений по лимиту на легионеров. Он собирается сохранить часть действующего состава.

Кроме того, из-за наличия у кипрского клуба долгов покупка обойдется в небольшую сумму.

  • «Красава» сейчас выступает во 2-й группе ФНЛ-2.
  • Ранее генсек ФНЛ Андрей Соколов сообщил, что команда не будет играть в следующем сезоне.
  • Савин покинул Россию после выпуска с украинскими футболистами.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: Metaratings
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 Красава Савин Евгений
Комментарии (17)
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selivan862
1654091884
Ну я думаю мы как-нибудь переживём такую потерю!!!Таких игроков,как Савин,у нас было тысячи!А сейчас он просто блоггер.
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Enter2006
1654092478
Савин может быть просто послан накуй! И запретить ему обратный въезд в Россию!
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VGreen
1654094420
А зачем, собственно, ему это нужно всё? Ну хочешь воспитывать молодых игроков - устройся тренером. А так вон на блогерстве зарабатывай. Не очень понимаю.... Ладно ты миллионер/миллиардер и можешь позволить себе более-менее солидный клуб - понятно, а так рвать жопу чтобы в низших дивизионах иметь свой клуб и играть - не понимаю... Не, конечно круто, когда появляются частные клубы, а не на бюджете региона, но в данных его обстоятельствах всё равно не понимаю, зачем ему это всё. Ну, видимо гордость, принципиальность, или мечта у человека - иметь свой собственный футбольный клуб, хоть и полупрофессиональный, хоть на Кипре
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Иван Петров 1986
1654094534
Переживем мы эту утрату - блогеров у нас пруд-пруди. Чем их меньше будет, тем лучше.
Ответить
Freyd
1654095589
Блохер
Ответить
IceRain
1654264880
Да всем похер
Ответить
Фёдор Горюнов
1654326941
Шумиха Закончиться С Хохлами На Коленях Будет Ползать,В Грудь Стучать Что Он "Патриот"....
Ответить
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