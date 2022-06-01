Савин может купить клуб из второй лиги Кипра и переименовать его в «Красаву»

Футбольный клуб «Красава» покинет Россию и продолжит выступления в другой стране.

По информации Metaratings, владелец клуба Евгений Савин может привлечь спонсора и приобрести клуб из второй лиги Кипра, а затем переименовать его в ФК «Красава».

Савин рассматривает этот вариант из-за отсутствия на Кипре жeстких ограничений по лимиту на легионеров. Он собирается сохранить часть действующего состава.

Кроме того, из-за наличия у кипрского клуба долгов покупка обойдется в небольшую сумму.

«Красава» сейчас выступает во 2-й группе ФНЛ-2.

Ранее генсек ФНЛ Андрей Соколов сообщил, что команда не будет играть в следующем сезоне.

Савин покинул Россию после выпуска с украинскими футболистами.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?