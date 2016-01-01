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Ивахнов из «Красавы» может перейти в «Факел». Савин делал ролик про обман игрока агентами

«Факел» может усилиться нападающим «Красавы» Матвеем Ивахновым. Воронежцы просматривают игрока из второй лиги.

«В игре с «Ростовом» Ивахнов произвел неплохое впечатление на тренерский штаб», – сообщил источник.

  • Ивахнов – воспитанник «Динамо».
  • Владелец «Красавы» Евгений Савин несколько недель назад выпустил ролик, как Ивахнов был обманут агентами.
  • У «Факела» самый маленький бюджет из всех участников РПЛ.

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Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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Сегодня, 20:41
Комментарии1
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    Рейтинг: +22886

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Ивахнов в Красаве был никакой. Зачем он нужен Факелу? То, что он впечатлил тренерский штаб в игре с Ростовом - бред, агентские игры.

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