Ивахнов из «Красавы» может перейти в «Факел». Савин делал ролик про обман игрока агентами

«Факел» может усилиться нападающим «Красавы» Матвеем Ивахновым. Воронежцы просматривают игрока из второй лиги.

«В игре с «Ростовом» Ивахнов произвел неплохое впечатление на тренерский штаб», – сообщил источник.

Ивахнов – воспитанник «Динамо».

Владелец «Красавы» Евгений Савин несколько недель назад выпустил ролик, как Ивахнов был обманут агентами.

У «Факела» самый маленький бюджет из всех участников РПЛ.

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