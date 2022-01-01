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Ивахнов перешел из «Красавы» в «Факел». Савин делал ролик про обман игрока агентами

Нападающий «Красавы» Матвей Ивахнов перешел в «Факел» из РПЛ. Срок контракта воронежцы не раскрыли.

«Факел» подписал Ивахнова после просмотра.

  • Ивахнов – воспитанник «Динамо».
  • Владелец «Красавы» Евгений Савин несколько недель назад выпустил ролик, как Ивахнов был обманут агентами.
  • У «Факела» самый маленький бюджет из всех участников РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «Факела»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +496

    Salt-N-Pepa 17 минут назад

    Факел-молодцы. Подписание Моти хороший пиар-ход. Любо-дорого наблюдать затем как Факел раскручивается как бренд и влюбляет в себя сердца болельщиков. Удачи в премьер-лиге ! ! ! ! Потенциал есть, хороший игрок ротации.

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    Рейтинг: +22927

    DOCTOR PENALTY 21 минуту назад

    Факел начал с укрепления лавки... ???

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