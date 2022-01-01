Ивахнов перешел из «Красавы» в «Факел». Савин делал ролик про обман игрока агентами

Факел-молодцы. Подписание Моти хороший пиар-ход. Любо-дорого наблюдать затем как Факел раскручивается как бренд и влюбляет в себя сердца болельщиков. Удачи в премьер-лиге ! ! ! ! Потенциал есть, хороший игрок ротации.
Нападающий «Красавы» Матвей Ивахнов перешел в «Факел» из РПЛ. Срок контракта воронежцы не раскрыли.
«Факел» подписал Ивахнова после просмотра.
- Ивахнов – воспитанник «Динамо».
- Владелец «Красавы» Евгений Савин несколько недель назад выпустил ролик, как Ивахнов был обманут агентами.
- У «Факела» самый маленький бюджет из всех участников РПЛ.