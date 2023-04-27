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  • «Надеемся, что этого мерзавца осудят уголовно»: депутат Терюшков – о Савине

«Надеемся, что этого мерзавца осудят уголовно»: депутат Терюшков – о Савине

27 апреля 2023, 21:41
7

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков добивается возбуждения уголовного дела в отношении блогера Евгения Савина.

«Он ничего не видел восемь лет, когда уничтожали народ Донбасса, мирные дети, старики, женщины гибли от рук фашистов украинских, он ничего не видел. У него было все хорошо, он развивал футбол, потому что футбол вне политики.

Тут же он снимает, как началось в марте, как скорбят украинские футболисты и весь мир, а дальше у них «футбол стоит с Украиной» – такой же у них лозунг, который они везде тиражируют в интернете?

И этот мерзавец, у меня других слов нет, начинает поливать грязью нашу страну, наших солдат, нашего президента. Год прошел, наверное, когда уже посмотрели все этот фильм, коллективный Запад разобрал его на цитаты и посмаковал, и только через девять месяцев выходит постановление об административном наказании по статье 23.3 о дискредитации.

И этот парень, видимо, ему было мало, сейчас дает интервью тоже блогеру, Ксении Собчак, и, уже не стесняясь, хорошими словами полоскает, тявкает на нашего президента, на нашу страну, обливает грязью. И спортсменов в том числе всех, потому что они тоже несут коллективную ответственность в его понимании.

Вот сейчас, я уверен, мы все-таки увидим достойное решение, и мы написали письмо в правоохранительные органы о том, чтобы возбудили дело на этого блогера уже по статье уголовного права 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации»).

И мы надеемся, что решение будет в пользу Российской Федерации, и этого товарища осудят уголовно, и уже будет у него дорога сюда закрыта», – сказал Терюшков.

  • Савин покинул Россию после выпущенного видео с украинскими футболистами.
  • Сейчас он живет на Кипре.
  • За дискредитацию российской армии его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

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Источник: «Лига безопасного интернета»
Россия. Премьер-лига Красава Савин Евгений Терюшков Роман
Комментарии (7)
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Dr.Metal
1682622946
Так и нужно с ним. Кто не любит Россию, им здесь не место
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timon2401
1682623249
может и прав этот " патриот", если бы сам вещал откуда нибудь напрямую где гибнут российские солдаты и те кого защищают, а не со своей многомиллионной усадьбы на рублевке
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alex1951
1682626510
Бомба! На Х. вы лезете в политику? Здесь только футболе. Скинут Царя ,который насрал всем и Терюшшков окажется на шконке! Вопрос времени...сытый гад...
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Давид59
1682656253
Про Савина - это о футболе. А вот Терюшков и Терешкова - это не совсем о футболе. Комментировать нечего. Когда-нибудь Савин вернётся. Когда всё закончится. Хотелось бы посмотреть, где будет в это время Терюшков.
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