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    • «Надеемся, что этого мерзавца осудят уголовно»: депутат Терюшков – о Савине

    «Надеемся, что этого мерзавца осудят уголовно»: депутат Терюшков – о Савине

    Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков добивается возбуждения уголовного дела в отношении блогера Евгения Савина.

    «Он ничего не видел восемь лет, когда уничтожали народ Донбасса, мирные дети, старики, женщины гибли от рук фашистов украинских, он ничего не видел. У него было все хорошо, он развивал футбол, потому что футбол вне политики.

    Тут же он снимает, как началось в марте, как скорбят украинские футболисты и весь мир, а дальше у них «футбол стоит с Украиной» – такой же у них лозунг, который они везде тиражируют в интернете?

    И этот мерзавец, у меня других слов нет, начинает поливать грязью нашу страну, наших солдат, нашего президента. Год прошел, наверное, когда уже посмотрели все этот фильм, коллективный Запад разобрал его на цитаты и посмаковал, и только через девять месяцев выходит постановление об административном наказании по статье 23.3 о дискредитации.

    И этот парень, видимо, ему было мало, сейчас дает интервью тоже блогеру, Ксении Собчак, и, уже не стесняясь, хорошими словами полоскает, тявкает на нашего президента, на нашу страну, обливает грязью. И спортсменов в том числе всех, потому что они тоже несут коллективную ответственность в его понимании.

    Вот сейчас, я уверен, мы все-таки увидим достойное решение, и мы написали письмо в правоохранительные органы о том, чтобы возбудили дело на этого блогера уже по статье уголовного права 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации»).

    И мы надеемся, что решение будет в пользу Российской Федерации, и этого товарища осудят уголовно, и уже будет у него дорога сюда закрыта», – сказал Терюшков.

    • Савин покинул Россию после выпущенного видео с украинскими футболистами.
    • Сейчас он живет на Кипре.
    • За дискредитацию российской армии его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

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    Источник: «Лига безопасного интернета»

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    Сегодня, 21:41
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +11595

      alex1951 7 минут назад

      Бомба! На Х. вы лезете в политику?
      Здесь только футболе.
      Скинут Царя ,который насрал всем и Терюшшков окажется на шконке!
      Вопрос времени...сытый гад...

      0
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      Рейтинг: +3516

      FRZZ 20 минут назад

      Кто мерзавец, это спорный вопрос тут.

      0
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      Рейтинг: +4551

      fakeid 48 минут назад

      а где местный припадочный, который из окопа пишет здесь комменты?

      1
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      Рейтинг: +3923

      lordmrv > fakeid 41 минуту назад

      Мож наконец забанили?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4551

      fakeid > lordmrv 38 минут назад

      нет, про бан ничего не написано

      https://bombardir.ru/profile/394306

      хотя не исключаю, что сейчас оно отсиживается в тылу у бабушки, т.к. со вчерашнего дня на украине ввели уголовку для уклонистов)

      1
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      Рейтинг: +13462

      R_a_i_n > fakeid 38 минут назад

      по кругу побратимы пускают его, некогда...

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      Рейтинг: +3923

      lordmrv > fakeid 31 минуту назад

      Надеюсь больше это легкоплавкое не всплывет больше))

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      Рейтинг: +170

      timon2401 1 час назад

      может и прав этот " патриот", если бы сам вещал откуда нибудь напрямую где гибнут российские солдаты и те кого защищают, а не со своей многомиллионной усадьбы на рублевке

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      Рейтинг: +2221

      Dr.Metal 1 час назад

      Так и нужно с ним. Кто не любит Россию, им здесь не место

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