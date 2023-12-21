Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Депутат Терюшков поддержал решение РФС остаться в УЕФА: «После победы нашей армии все двери будут для нас широко открыты»

    Депутат Терюшков поддержал решение РФС остаться в УЕФА: «После победы нашей армии все двери будут для нас широко открыты»

    Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков считает правильным решение РФС отказаться от ухода в Азиатскую конфедерацию футбола.

    «Сейчас необходима консервация старых форматов международных спортивных связей до лучших времен.

    Понимая, что Азиатская конфедерация будет снова озираться на ФИФА, можно сказать, что нет смысла стучать к ним в дверь. В настоящий момент поддерживаю решение РФС.

    Все двери будут для нас широко открыты после победы нашей армии. А пока надо развивать национальные виды спорта, укреплять здоровый дух подрастающего поколения», – сказал Терюшков.

    • Отстранение россиян действует с февраля 2022 года.

    Новости по теме
    Депутат Терюшков – о скандальных словах Березуцкого: «Вася ищет предателей среди наших мужиков» 6
    Депутат Терюшков раскритиковал Карпина, назвав его действия вражескими 1
    В Госдуме предложили ввести запрет на легионеров в российском футболе 30
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:42
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17557

      Алексей З 14 минут назад

      Чтобы достичь победы надо в окопы нырять , а самые патриотичные на диване и в Бомбардире.
      Почти 2 года на месте топчимся , парней теряем, а может мировую заключить , тем более что целей практически никто не знает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1083

      г.Онега 48 минут назад

      Лукавит , после конфликта, еще не один год пройдет , пока страны Евросоюза угомоняться и не будут давить на фифа своими бойкотами

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1235

      O-kolesov > г.Онега 41 минуту назад

      Для того, чтобы ЕС перестал давить на фИфу, необходимо России опять стать дойной коровой для Европы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      bashnat013 55 минут назад

      Конечно все хотят победы ,но до Атлантического океана ещё далековато

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1643

      Цугундeр 1 час назад

      " В настоящий момент поддерживаю решение РФС "
      А пока что озирайся и укрепляй дух... И оглядывайся.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2613

      Чермындыр 1 час назад

      Для начала еще победить надо по нормальному. А то уже все кукарекать стали о победе слишком много

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2819

      evgevg13 2 часа назад

      Что же ты, депутат, не там, не помогаешь победе. Лишь бы лясы точить, на другое не способен

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+