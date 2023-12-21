Депутат Терюшков поддержал решение РФС остаться в УЕФА: «После победы нашей армии все двери будут для нас широко открыты»

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков считает правильным решение РФС отказаться от ухода в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Сейчас необходима консервация старых форматов международных спортивных связей до лучших времен.

Понимая, что Азиатская конфедерация будет снова озираться на ФИФА, можно сказать, что нет смысла стучать к ним в дверь. В настоящий момент поддерживаю решение РФС.

Все двери будут для нас широко открыты после победы нашей армии. А пока надо развивать национальные виды спорта, укреплять здоровый дух подрастающего поколения», – сказал Терюшков.