Депутат Терюшков поддержал решение РФС остаться в УЕФА: «После победы нашей армии все двери будут для нас широко открыты»

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков считает правильным решение РФС отказаться от ухода в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Сейчас необходима консервация старых форматов международных спортивных связей до лучших времен.
Понимая, что Азиатская конфедерация будет снова озираться на ФИФА, можно сказать, что нет смысла стучать к ним в дверь. В настоящий момент поддерживаю решение РФС.
Все двери будут для нас широко открыты после победы нашей армии. А пока надо развивать национальные виды спорта, укреплять здоровый дух подрастающего поколения», – сказал Терюшков.
- Отстранение россиян действует с февраля 2022 года.
Источник: «РБ Спорт»