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  • Третий депутат Госдумы возмутился трансляциями матчей Евро-2024 в России

Третий депутат Госдумы возмутился трансляциями матчей Евро-2024 в России

27 июня 2024, 16:16
58

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков недоволен тем, что российский федеральный канал «Матч ТВ» показывает игры чемпионата Европы.

Ранее депутат Вячеслав Фетисов назвал предательством трансляции Евро-2024 в России. Другой парламентарий Николай Валуев поддержал мнение своего коллеги.

«Спортивный бизнес держится на телевизионной рекламе и продаже прав на трансляцию. Российские телеканалы, покупая права на трансляцию европейских соревнований, куда русских и белорусов не допустили по политическим основаниям, по факту поддерживают экономику этих транснациональных компаний, оказывают поддержку и популяризируют как сами соревнования, так и дискриминационные действия по отношению к России.

Уверен, внимание президента России к этому открытому пособничеству противникам, реализуемыми телеканалами в условиях вооруженного противостояния с блоком стран НАТО за госбюджет или за счет различных субсидии, вливаний госкорпораций, лишь вопрос времени.

Аффелированность ряда спортивных функционеров и телемагнатов с транснациональными организациями давно очевидна, доказательная база к определенному моменту станет достаточной и придется держать ответ за содеянное как перед высшим должностным лицом, так и перед российским народом», – сказал Терюшков.

  • Расписание матчей 1/8 финала Евро-2024 можно посмотреть здесь.
  • С сеткой плей-офф турнира ознакомьтесь по этой ссылке.

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Источник: «РБ Спорт»
Чемпионат Европы Терюшков Роман
Комментарии (58)
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MazaiNN
1719495207
Мы не сделали скандала — Нам вождя недоставало: Настоящих буйных мало — Вот и нету вожаков. Но на происки и бредни Сети есть у нас и бредни — И не испортят нам обедни Злые происки врагов!..
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Цугундeр
1719495499
Может ,по карточкам ?((( Опыта-то хоть отбавляй ... "Я этого пи.дора в Химках видел!!! Он на рынке деревянными членами торгует!!"
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...короче
1719495571
...Депутат, выбрось всё, произведенное в недружественных странах, что тебе принадлежит. Одежда, орг техника, бытовая техника, машины и прочее, а потом глаголь в эту сторону...
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Spartak_forv@
1719498084
Оплачивая деятельность таких депутатов Терюшковых, наш бюджет поддерживает дискриминацию России
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партизан84
1719498790
То5сть посмотреть спортивную игру (спорт вне политики типа) оплатив трансляцию - преступление. Но вот транзит например газа в евронато через укропов с оплатой транзит - это просто бизнес
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gor77
1719500049
))))) Блин, только анекдот в помощь: — Вы обвиняетесь в оскорблении личности. Вы сравнили депутата с пpocтитуткой! — Простите, а кто из них жалуется?
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NewLife
1719501453
Терюшков прав ! Я бы еще предложил запретить депутатам пользоваться всем иностранным и недружественным, как то: автомобили, компьютеры и орг. техника, остановить лифты в домах, где проживают представители власти. Я уж не говорю об отказе от боингов и аэробусов. Вот вам турецкая пословица: "когда клоун переезжает во дворец, он не становится королем - дворец становится цирком" Когда такие, как Терюшков становятся депутатами, Дума превращается в балаган.
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Алекс636363
1719502180
терюшков, фетисов, валуев - отдайте свои зарплаты в больницы детям. и заткнитесь.
Ответить
Бан
1719505681
Люди настолько погрязли в лизании власти, что уже не понимают, как выглядят мерзко. А посмотри какие они телефоны носят, на каких тачках ездят, во что одеваются... уж точно не китайское.
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Каратель помойников
1719506561
Мне почему то кажется что разного рада телемагнаты и функционеры тоже где то недалеко заседают от депутатов,возможно даже за рюмкой чая встречаются в ресторациях. Забавно что депутатов коробит то что показывают евро,и при этом им глубоко пох что условные баба Клава и деда Федя вынуждены выживать на шикарно повышающуюся пенсию.вот такие они,наши депутаты,за мораль и нравственность радеют,не щадя живота своего,а на народ России им начхать.. главное погромче с трибуны поорать
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