Третий депутат Госдумы возмутился трансляциями матчей Евро-2024 в России

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков недоволен тем, что российский федеральный канал «Матч ТВ» показывает игры чемпионата Европы.

Ранее депутат Вячеслав Фетисов назвал предательством трансляции Евро-2024 в России. Другой парламентарий Николай Валуев поддержал мнение своего коллеги.

«Спортивный бизнес держится на телевизионной рекламе и продаже прав на трансляцию. Российские телеканалы, покупая права на трансляцию европейских соревнований, куда русских и белорусов не допустили по политическим основаниям, по факту поддерживают экономику этих транснациональных компаний, оказывают поддержку и популяризируют как сами соревнования, так и дискриминационные действия по отношению к России.

Уверен, внимание президента России к этому открытому пособничеству противникам, реализуемыми телеканалами в условиях вооруженного противостояния с блоком стран НАТО за госбюджет или за счет различных субсидии, вливаний госкорпораций, лишь вопрос времени.

Аффелированность ряда спортивных функционеров и телемагнатов с транснациональными организациями давно очевидна, доказательная база к определенному моменту станет достаточной и придется держать ответ за содеянное как перед высшим должностным лицом, так и перед российским народом», – сказал Терюшков.