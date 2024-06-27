Определились пары в плей-офф чемпионата Европы.

Уже на стадии 1/8 финала Евро-2024 предстоит встретиться сборным Франции и Бельгии.

Матчи пройдут в период с 29 июня по 2 июля.

1/8 финала Евро-2024

Швейцария – Италия (29 июня, 19:00 мск);

Германия – Дания (29 июня, 22:00 мск);

Англия – Словакия (30 июня, 19:00 мск);

Испания – Грузия (30 июня, 22:00 мск);

Франция – Бельгия (1 июля, 19:00 мск);

Португалия – Словения (1 июля, 22:00 мск);

Румыния – Нидерланды (2 июля, 19:00 мск);

Австрия – Турция (2 июля, 22:00 мск).