Определились пары в плей-офф чемпионата Европы.
Уже на стадии 1/8 финала Евро-2024 предстоит встретиться сборным Франции и Бельгии.
Матчи пройдут в период с 29 июня по 2 июля.
1/8 финала Евро-2024
Швейцария – Италия (29 июня, 19:00 мск);
Германия – Дания (29 июня, 22:00 мск);
Англия – Словакия (30 июня, 19:00 мск);
Испания – Грузия (30 июня, 22:00 мск);
Франция – Бельгия (1 июля, 19:00 мск);
Португалия – Словения (1 июля, 22:00 мск);
Румыния – Нидерланды (2 июля, 19:00 мск);
Австрия – Турция (2 июля, 22:00 мск).
Источник: «Бомбардир»