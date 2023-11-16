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    • Депутат Терюшков – о скандальных словах Березуцкого: «Вася ищет предателей среди наших мужиков»

    Депутат Терюшков – о скандальных словах Березуцкого: «Вася ищет предателей среди наших мужиков»

    Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков отреагировал на резонансное высказывание Василия Березуцкого.

    Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

    «Василий из Марбельи приговаривает: «Ловись, рыбка, и мала, и велика!», ищет-ищет среди наших мужиков предателей. Но он не озвучивает, что ищет дураков. А дураков среди наших-то давно и нет! Дураки все сбежали и выступают нейтрально.

    Потому хвост Васи вот-вот и замерзнет, а Вася будет думать, что рыбы привалило, только улова не вытащит – таких, как он, обычно оставляют с носом, а не с рыбой.

    Футболистам российских клубов дам совет – возможности открываются во времена сломов систем. Кто поумнее, тот долгосрочно закрепится среди своих на самой знатной высоте, а глупые пойдут мерзнуть хвостами с Васей», – сказал Терюшков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    16.11.2023 07:45
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +103088

      zigbert 15 часов назад

      Да что тут говорить если сам Терюшков никогда не отличался умными высказываниями.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 18 часов назад

      Мальчиш-Плохиш из буржуинов. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22488

      Cleaner 18 часов назад

      Депутат Терюшков, мы все хорошо знаем, где предатели собираются...(((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +180

      WILDLING_HRUNDEL 20 часов назад

      Депутат знает как оставить с носом

      0
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      Рейтинг: +1716

      SLADE2019 20 часов назад

      Все это хорошо, вот только про какой слом системы депутат глаголит и о каких возможностях?

      0
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      Рейтинг: +6227

      Дядя Серёжа 21 час назад

      Выступающий сейчас во Франции игрок сборной России Головин гордость России или предатель, как судить?

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