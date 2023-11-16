Депутат Терюшков – о скандальных словах Березуцкого: «Вася ищет предателей среди наших мужиков»

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков отреагировал на резонансное высказывание Василия Березуцкого.

Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

«Василий из Марбельи приговаривает: «Ловись, рыбка, и мала, и велика!», ищет-ищет среди наших мужиков предателей. Но он не озвучивает, что ищет дураков. А дураков среди наших-то давно и нет! Дураки все сбежали и выступают нейтрально.

Потому хвост Васи вот-вот и замерзнет, а Вася будет думать, что рыбы привалило, только улова не вытащит – таких, как он, обычно оставляют с носом, а не с рыбой.

Футболистам российских клубов дам совет – возможности открываются во времена сломов систем. Кто поумнее, тот долгосрочно закрепится среди своих на самой знатной высоте, а глупые пойдут мерзнуть хвостами с Васей», – сказал Терюшков.