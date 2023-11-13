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  • Василий Березуцкий переехал в европейскую страну: «Очень нравится, буду жить здесь в ближайшие годы»

Василий Березуцкий переехал в европейскую страну: «Очень нравится, буду жить здесь в ближайшие годы»

13 ноября 2023, 22:41
14

Экс-защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий решил жить за границей.

– Ты учишь испанский?

– Не так много, как хотелось бы, но двигаюсь вперед. Пока два [урока в неделю].

– Ты приехал на Ибицу с Марбельи. Сколько ты там уже находишься?

– 8 месяцев. Нравится. Я сначала в Барселону поехал, но потом в Марбелью. Марбелья лучше: погодой зимой, едой, атмосферой, много людей из России.

– Дети ходят в школу там?

– Да.

– То есть в ближайшие годы собираешься жить в Испании?

– Да.

– Что будешь делать?

– Не уверен, что что-то буду делать в Испании. Сложный вопрос. Хорошо жить буду.

– Тебе нравится Испания?

– Да, очень.

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Комментарии (14)
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Давид59
1699905571
Как-то не очень патриотично. Наши пропагандисты (например Губерниев) его с потрохами съедят.
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BRO_football
1699905742
О как весело живёт! Березуцкий, видимо, столько бабла заработал в ЦСКА, что может спокойно жить в Испании и ничего не делать.
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Lilipyt
1699915710
Грош цена таким советчикам, которые променяли свою карьеру на бабки. Но теперь поет по другому
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Алексей-Добрынин-vkontakt
1699916896
Мне кажется были бы все Россияне богатые, свалили бы где тепло. Щас патриотов очень мало,если бы не деньги, ни куда бы они не уехали. Пол Москвы уже не коренные Москвичи. Даже на футбол не ходят как в Европе
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Myasko
1699935695
Скатертью дорожка
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neim
1699936456
" Хорошо жить буду. " ... Да уж, хорошо и красиво жить не запретишь. Но что ты будешь делать, когда всё хорошее закончится ? Опять в Россию ? А если к тому времени назад брать перестанут ?
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kara-mba
1699941269
Не ожидал от него. Хоть бы промолчал.
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alex1951
1699941381
Еврейско-Монгольская поговорка гласит : Везде хорошо,где нас нет)))
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