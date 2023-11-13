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    • Василий Березуцкий переехал в европейскую страну: «Очень нравится, буду жить здесь в ближайшие годы»

    Василий Березуцкий переехал в европейскую страну: «Очень нравится, буду жить здесь в ближайшие годы»

    Экс-защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий решил жить за границей.

    – Ты учишь испанский?

    – Не так много, как хотелось бы, но двигаюсь вперед. Пока два [урока в неделю].

    – Ты приехал на Ибицу с Марбельи. Сколько ты там уже находишься?

    – 8 месяцев. Нравится. Я сначала в Барселону поехал, но потом в Марбелью. Марбелья лучше: погодой зимой, едой, атмосферой, много людей из России.

    – Дети ходят в школу там?

    – Да.

    – То есть в ближайшие годы собираешься жить в Испании?

    – Да.

    – Что будешь делать?

    – Не уверен, что что-то буду делать в Испании. Сложный вопрос. Хорошо жить буду.

    – Тебе нравится Испания?

    – Да, очень.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    13.11.2023 22:41
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +11874

      alex1951 14 ноября, 08:56

      Еврейско-Монгольская поговорка гласит : Везде хорошо,где нас нет)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +274

      kara-mba 14 ноября, 08:54

      Не ожидал от него. Хоть бы промолчал.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36568

      VVM1964 > kara-mba 14 ноября, 11:07

      Завидуй молча )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6020

      neim 14 ноября, 07:34

      " Хорошо жить буду. " ...
      Да уж, хорошо и красиво жить не запретишь. Но что ты будешь делать, когда всё хорошее закончится ? Опять в Россию ? А если к тому времени назад брать перестанут ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Myasko 14 ноября, 07:21

      Скатертью дорожка

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 14 ноября, 06:57

      Заработал боблища в России, а тратит за бугром.Гыгыгы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +976

      The only one 14 ноября, 04:59

      Бабки закончатся по другому запоёт, как и все ему подобные

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      Алексей-Добрынин-vkontakt 14 ноября, 02:08

      Мне кажется были бы все Россияне богатые, свалили бы где тепло. Щас патриотов очень мало,если бы не деньги, ни куда бы они не уехали. Пол Москвы уже не коренные Москвичи. Даже на футбол не ходят как в Европе

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1483

      Lilipyt 14 ноября, 01:48

      Грош цена таким советчикам, которые променяли свою карьеру на бабки. Но теперь поет по другому

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17486

      Алексей З 14 ноября, 00:37

      Если у человека есть деньги и возможность , конечно он выберет спокойную развитую МИРНУЮ страну, где будет спокоен за будущее детей.
      Удачи , Василий !

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5040

      Oldtrafford83 > Алексей З 14 ноября, 08:10

      Завидуй молча)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36568

      VVM1964 > Oldtrafford83 14 ноября, 11:09

      А порадоваться за человека тебе в голову не приходит ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5040

      Oldtrafford83 > VVM1964 14 ноября, 18:41

      За какого человека?
      Если речь про Василия, то мне абсолютно без разницы где он живёт и на что тратит деньги, а если речь про персонажа Алексея Z на сообщение которого я ответил, то почему я должен радоваться за персонажа который кроме оскорблений тут нечего не пишет и в каждую новость пытается вставить свои 5 копеек?!

      0
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      Рейтинг: +39

      VPERDIV SPARTAK 13 ноября, 23:07

      Эх Вася, Вася )

      2
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      Рейтинг: +36568

      VVM1964 > VPERDIV SPARTAK 14 ноября, 00:03

      Ай да Вася ))

      0
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