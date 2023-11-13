Василий Березуцкий переехал в европейскую страну: «Очень нравится, буду жить здесь в ближайшие годы»

Экс-защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий решил жить за границей.

– Ты учишь испанский?

– Не так много, как хотелось бы, но двигаюсь вперед. Пока два [урока в неделю].

– Ты приехал на Ибицу с Марбельи. Сколько ты там уже находишься?

– 8 месяцев. Нравится. Я сначала в Барселону поехал, но потом в Марбелью. Марбелья лучше: погодой зимой, едой, атмосферой, много людей из России.

– Дети ходят в школу там?

– Да.

– То есть в ближайшие годы собираешься жить в Испании?

– Да.

– Что будешь делать?

– Не уверен, что что-то буду делать в Испании. Сложный вопрос. Хорошо жить буду.

– Тебе нравится Испания?

– Да, очень.