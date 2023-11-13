Василий Березуцкий переехал в европейскую страну: «Очень нравится, буду жить здесь в ближайшие годы»

Экс-защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий решил жить за границей.
– Ты учишь испанский?
– Не так много, как хотелось бы, но двигаюсь вперед. Пока два [урока в неделю].
– Ты приехал на Ибицу с Марбельи. Сколько ты там уже находишься?
– 8 месяцев. Нравится. Я сначала в Барселону поехал, но потом в Марбелью. Марбелья лучше: погодой зимой, едой, атмосферой, много людей из России.
– Дети ходят в школу там?
– Да.
– То есть в ближайшие годы собираешься жить в Испании?
– Да.
– Что будешь делать?
– Не уверен, что что-то буду делать в Испании. Сложный вопрос. Хорошо жить буду.
– Тебе нравится Испания?
– Да, очень.
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна