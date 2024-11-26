Семин оценил назначение Березуцкого в азербайджанский «Сабах»

Юрий Семин высказался о приглашении Василия Березуцкого на пост главного тренера «Сабаха».

Это первый самостоятельный опыт экс-защитника сборной России.

С Березуцким заключили контракт на 2,5 года.

«Сабах» идет на 5-м месте в чемпионате Азербайджана.

«Хочу пожелать Василию удачи, каждая лига сложна по‑своему. Там есть явный лидер – «Карабах». Он хорошо укомплектован и выступает на международной арене. Также есть «Нефтчи». Соперники там серьезные, а футбол развивается.

Березуцкий попадeт в хорошую среду с большими профессиональными перспективами. Наверное, Василию там будет интересно. Это квалифицированный и серьезный чемпионат.

Очень хорошо, что бывший футболист стал тренером, прошлое игрока поможет Василию», – считает Семин.

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