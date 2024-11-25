В «Сабахе» объяснили назначение Березуцкого на пост главного тренера

Президент «Сабаха» Магсуд Адыгезалов высказался о приглашении Василия Березуцкого.
- Экс-защитник сборной России назначен на пост главного тренера.
- Это его первый самостоятельный опыт.
- С Березуцким заключили контракт на 2,5 года.
- «Сабах» идет на 5-м месте в чемпионате Азербайджана.
– Как быстро удалось договориться с Василием Березуцким? Он давно заявлял, что хочет поработать главным тренером.
– Процесс не занял много времени. У нас была продуктивная встреча, где мы обсудили все важные аспекты.
Василий Владимирович подошел к переговорам подготовленным, уже владея определенной информацией о клубе. Его желание и мотивация сыграли ключевую роль.
– Представлял ли Василий какое‑то своe видение футбола, который он будет ставить в «Сабахе»?
– Этот вопрос также стал частью нашего диалога. Трудно ответить кратко, но основа работы будет исходить из потенциала команды, который у нас есть сейчас. Василий чeтко понимает, с чем предстоит работать.
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