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    • В «Сабахе» объяснили назначение Березуцкого на пост главного тренера

    В «Сабахе» объяснили назначение Березуцкого на пост главного тренера

    Президент «Сабаха» Магсуд Адыгезалов высказался о приглашении Василия Березуцкого.

    • Экс-защитник сборной России назначен на пост главного тренера.
    • Это его первый самостоятельный опыт.
    • С Березуцким заключили контракт на 2,5 года.
    • «Сабах» идет на 5-м месте в чемпионате Азербайджана.

    – Как быстро удалось договориться с Василием Березуцким? Он давно заявлял, что хочет поработать главным тренером.

    – Процесс не занял много времени. У нас была продуктивная встреча, где мы обсудили все важные аспекты.

    Василий Владимирович подошел к переговорам подготовленным, уже владея определенной информацией о клубе. Его желание и мотивация сыграли ключевую роль.

    – Представлял ли Василий какое‑то своe видение футбола, который он будет ставить в «Сабахе»?

    – Этот вопрос также стал частью нашего диалога. Трудно ответить кратко, но основа работы будет исходить из потенциала команды, который у нас есть сейчас. Василий чeтко понимает, с чем предстоит работать.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    25.11.2024 23:23
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