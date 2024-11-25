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    • Реакция Газзаева на старт тренерской карьеры Василия Березуцкого

    Реакция Газзаева на старт тренерской карьеры Василия Березуцкого

    Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о начале тренерской карьеры Василия Березуцкого. Он назначен в азербайджанский «Сабах».

    «Василий созрел к работе главным тренером. Он помощником поработал со многими именитыми товарищами. Например, с Виктором Гончаренко и Леонидом Слуцким.

    Опыт у него есть, он прошел определенный этап и какие‑то свои наработки у него тоже имеются. Будем надеяться, что у нас появится еще один сильный российский тренер», – сказал Газзаев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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