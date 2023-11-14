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  • Василий Березуцкий призвал всех спортсменов уезжать из России: «Неважно, за какую страну выступать и под каким флагом»

Василий Березуцкий призвал всех спортсменов уезжать из России: «Неважно, за какую страну выступать и под каким флагом»

14 ноября 2023, 00:15
50

Экс-защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

Сам футболист решил жить в Испании.

– Карпин говорил: игрок должен уехать, чтобы прогрессировать. Было много критики в адрес Карпина. Не боишься, что то же самое будет в твой адрес?

– Мне вообще все равно. Надо, по крайней мере, футболистам говорить правду. Если хотите играть действительно на высоком уровне и чего-то добиться, то сейчас 100% надо уезжать. Если просто зарабатывать деньги и где-то играть, тогда можно оставаться.

Это касается не только российских футболистов. Это касается вообще всех российских спортсменов, которые, если могут где-то выступать, должны выступать. И неважно, за какую страну, неважно, под каким флагом и как.

– То есть ты считаешь, что главное – это карьера спортсмена, и он должен ее развивать?

– Конечно. Это жизнь человека. Человек в семь лет пришел заниматься спортом. Мы можем говорить о любом спорте. Он потратил на это 15-20 лет. И сейчас ему говорят: «Ты не можешь выступать на европейских турнирах». Ты не можешь то, ты не можешь это, ты не можешь там...

Конечно, надо по возможности ехать куда угодно, если такая возможность есть.

У тебя есть проблема в голове, что наш спортсмен поехал под нейтральным флагом? Ну я же знаю, что это российский спортсмен. Мне на это вообще абсолютно все равно.

Надо смотреть исключительно на человека, на россиянина, который может работать, зарабатывать деньги и добиваться какого-то результата и получать самоудовлетворение от этого.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Комментарии (50)
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GoLenaStop
1699913441
Дерьмо
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sochi-2013
1699937218
Гнида! Вернее, был гнида, а теперь полноценная ВОШЬ!
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BarStep
1699938864
Обыкновенный циник и эгоист.. Причем по отношению ко всем и ко всему, товарищам, стране, окружающим .. У таких людей нет Родины и тем более достоинства., чисто потребительское отношение.. Такое практически случается с каждым, кто вскормился на «халяву» , да и мозгов к тому же не хватает что бы помолчать.. Му.дак короче..
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Oldtrafford83
1699939027
Сказал Василий который всю карьеру отыграл в РФ и надо сказать заработал не мало, лицемерие так и прёт от Васька и очень за него стыдно!!!
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raritet
1699941460
Выросло целое поколение потребителей, другого смысла в жизни они не видят: пожрать, попить, заработать много- много денег...А дальше то что? Для этого ты , Василий пришел на этот свет? Это и хорошо что в этой жизни началась эта неожиданная для многих проверка. Тестирование показало- моральное разложение общества , еврейство проникло во все его сферы и третья мировая просто неизбежна . Необходимо смыть всю эту плесень: Васи, Урганты, галчата и прочее...
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Staryi Spartach
1699948043
Молодец Василий! Очень здравое суждение свободного человека. Признаться, не ожидал от него... Я бы только добавил, что стоит уезжать не только спортсменам, но и всем людям, особенно молодым, которые хотят спокойно жить и работать, а не приспосабливаться к условиям существования.
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alp
1699949623
очередное зажравшееся дерево. насосался дармового бабла и сидит теперь в испании, других учит жить.. сам то почему не поехал выступать в другую страну? да потому что не звал никто, ибо в футбол херово играл, а даже если бы и посзвал, то это дерево бы не поехало, потому что таких бабок как в России ему нигде бы не заплатили.
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Каратель помойников
1699949646
А что же Вася сам никуда не уезжал? Тут 2 варианта либо дерево конкретное и нах никому не нужен,либо ухватился за жирный контракт и сидел осваивал зарплату...и в том и другом случае берёза питарок ещё тот... ничего не добился,свалил из страны и теперь умничает
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Игорь-Трифонов-google
1699958609
Порицающие Березуцкого патриоты почему сами не в окопах?
Ответить
Виталий-Быканов-vkontakte
1699967398
Олень))!!!! А сам то ты где играл? Где достижения получил! Как ты можешь что то говорить и утверждать если сам там не играл, это первое, второе: Вася, не лезь в это говно, сиди там тихо не не перди громко!
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