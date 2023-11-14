Василий Березуцкий призвал всех спортсменов уезжать из России: «Неважно, за какую страну выступать и под каким флагом»

Экс-защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

Сам футболист решил жить в Испании.

– Карпин говорил: игрок должен уехать, чтобы прогрессировать. Было много критики в адрес Карпина. Не боишься, что то же самое будет в твой адрес?

– Мне вообще все равно. Надо, по крайней мере, футболистам говорить правду. Если хотите играть действительно на высоком уровне и чего-то добиться, то сейчас 100% надо уезжать. Если просто зарабатывать деньги и где-то играть, тогда можно оставаться.

Это касается не только российских футболистов. Это касается вообще всех российских спортсменов, которые, если могут где-то выступать, должны выступать. И неважно, за какую страну, неважно, под каким флагом и как.

– То есть ты считаешь, что главное – это карьера спортсмена, и он должен ее развивать?

– Конечно. Это жизнь человека. Человек в семь лет пришел заниматься спортом. Мы можем говорить о любом спорте. Он потратил на это 15-20 лет. И сейчас ему говорят: «Ты не можешь выступать на европейских турнирах». Ты не можешь то, ты не можешь это, ты не можешь там...

Конечно, надо по возможности ехать куда угодно, если такая возможность есть.

У тебя есть проблема в голове, что наш спортсмен поехал под нейтральным флагом? Ну я же знаю, что это российский спортсмен. Мне на это вообще абсолютно все равно.

Надо смотреть исключительно на человека, на россиянина, который может работать, зарабатывать деньги и добиваться какого-то результата и получать самоудовлетворение от этого.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?