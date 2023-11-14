Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Василий Березуцкий призвал всех спортсменов уезжать из России: «Неважно, за какую страну выступать и под каким флагом»

    Василий Березуцкий призвал всех спортсменов уезжать из России: «Неважно, за какую страну выступать и под каким флагом»

    Экс-защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

    Сам футболист решил жить в Испании.

    – Карпин говорил: игрок должен уехать, чтобы прогрессировать. Было много критики в адрес Карпина. Не боишься, что то же самое будет в твой адрес?

    – Мне вообще все равно. Надо, по крайней мере, футболистам говорить правду. Если хотите играть действительно на высоком уровне и чего-то добиться, то сейчас 100% надо уезжать. Если просто зарабатывать деньги и где-то играть, тогда можно оставаться.

    Это касается не только российских футболистов. Это касается вообще всех российских спортсменов, которые, если могут где-то выступать, должны выступать. И неважно, за какую страну, неважно, под каким флагом и как.

    – То есть ты считаешь, что главное – это карьера спортсмена, и он должен ее развивать?

    – Конечно. Это жизнь человека. Человек в семь лет пришел заниматься спортом. Мы можем говорить о любом спорте. Он потратил на это 15-20 лет. И сейчас ему говорят: «Ты не можешь выступать на европейских турнирах». Ты не можешь то, ты не можешь это, ты не можешь там...

    Конечно, надо по возможности ехать куда угодно, если такая возможность есть.

    У тебя есть проблема в голове, что наш спортсмен поехал под нейтральным флагом? Ну я же знаю, что это российский спортсмен. Мне на это вообще абсолютно все равно.

    Надо смотреть исключительно на человека, на россиянина, который может работать, зарабатывать деньги и добиваться какого-то результата и получать самоудовлетворение от этого.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

    Новости по теме
    Стало известно, как в ЦСКА отреагировали на скандальные слова Березуцкого об эмиграции спортсменов 7
    Олимпийский чемпион Фетисов ответил Василию Березуцкому 11
    Губерниев отреагировал на резкие слова Вяльбе в адрес Березуцкого 33
    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.11.2023 00:15
    Рекомендуем
    Комментарии62
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5369

      Spirit_78 18 часов назад

      Да уж, хорош "армеец".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Боцман--google 15 ноября, 21:27

      Васька боится ,чтоб пинка под зад не дали с Испании,не удивлюсь,если скоро начнёт грязь на Россию лить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8924

      nik55 15 ноября, 13:13

      одно слово УРОД

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Arsen59 15 ноября, 13:12

      Вася не впитал с молоком матери,главного.Для чего и кого она тебя дурака родила.Человек должен стараться самореализоваться,а вот как и где,тут он должен смотреть не только в свой рот.Тебе везде будет хорошо,где зад прикрыть и везде плохо,когда не сможешь этого сделать.Так что,все зависит от человека,ну,конечно,обладающего совестью и верой.Воспитывать тебя бесполезно,поздно.От дураков просто надо держаться подальше.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Ваниша 15 ноября, 08:19

      Василий прав...
      Жизнь одна, и её надо прожить для себя, а не для кого-то.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Whitezmey 15 ноября, 07:37

      Согласен с Вяльбе "козёл он" от себя "Вася"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12656

      BRO_football 14 ноября, 22:00

      Всё верно говорит. В России никакого развития в футболе. Только денег можно заработать на безбедную жизнь.
      Никто не может отрицать, но у нас есть Александр Головин. И его пример как раз доказывает, что уезжать из России и пробовать себя в иностранных клубах надо. Кокорин в Кипре хорошо играет. Миранчук с переменным успехом играет в Италии. Захаряну пожелаем успехов!
      Ну давайте обосрите всех их! Они же ведь все заграницу уехали!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5369

      Каратель > BRO_football 15 ноября, 08:18

      Головина то зачем приписал,взял пацана с гавном сравнил..то что Головин талантливый и уехал это одно,он же за Россию выступает всё равно...а то что тупой березняк молотит это питарасне подобно...Чак был васьком,так васьком и остался,хоть и летает по дубаям

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      wertigo 14 ноября, 21:22

      прав целиком и полностью, от и до!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Дмитрий-Бочаров-yandex 14 ноября, 18:27

      Васька прав. Но не сказал главное если человек уехал он должен помнить что у него есть Родина. Не сжигать паспорт не говорить гадости в адрес России россиян. Нужно понимать что всё перемелится мука будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Игорь-Дувалов-vkontakte 14 ноября, 18:22

      А тебя точно Вася зовут, а не Максим?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1258

      JIEGEHDA > Игорь-Дувалов-vkontakte 14 ноября, 20:49

      Максимилиан

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+