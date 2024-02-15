В Госдуме отреагировали на объявление в розыск Красавы

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков высказался о том, что блогер Евгений Савин, более известный под псевдонимом Красава, теперь находится в розыске МВД.

Против Савина заведено уголовное дело по статье о дискредитации российской армии.

Ранее его дважды штрафовали по этой статье.

«Ещe три года назад кто бы мог подумать, что день 14 февраля в России ознаменуется освобождением от оков святого Валентина, а блогера Савина объявят в розыск.

С первым поводом старался никогда не соприкасаться, само собой разрешилось, а на второй ушло почти два года.

По моему первому обращению блогер был привлечeн к административной ответственности. После его интервью Собчак мною было направлено заявление о привлечении Савина уже к уголовной ответственности за дискредитацию Вооружeнных Сил Российской Федерации.

После возбуждения уголовного дела Савин, по всей видимости, был вызван на допрос, куда не явился. Результат – объявление в розыск.

Неотвратимость наказания должна послужить сигналом для всех спортивных релокантов с ядовитым языком. На этот случай есть русская пословица: «Ошибающихся поправляют, предателей уничтожают», – написал Терюшков в своем телеграм-канале.