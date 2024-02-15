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    В Госдуме отреагировали на объявление в розыск Красавы

    Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков высказался о том, что блогер Евгений Савин, более известный под псевдонимом Красава, теперь находится в розыске МВД.

    • Против Савина заведено уголовное дело по статье о дискредитации российской армии.
    • Ранее его дважды штрафовали по этой статье.

    «Ещe три года назад кто бы мог подумать, что день 14 февраля в России ознаменуется освобождением от оков святого Валентина, а блогера Савина объявят в розыск.

    С первым поводом старался никогда не соприкасаться, само собой разрешилось, а на второй ушло почти два года.

    По моему первому обращению блогер был привлечeн к административной ответственности. После его интервью Собчак мною было направлено заявление о привлечении Савина уже к уголовной ответственности за дискредитацию Вооружeнных Сил Российской Федерации.

    После возбуждения уголовного дела Савин, по всей видимости, был вызван на допрос, куда не явился. Результат – объявление в розыск.

    Неотвратимость наказания должна послужить сигналом для всех спортивных релокантов с ядовитым языком. На этот случай есть русская пословица: «Ошибающихся поправляют, предателей уничтожают», – написал Терюшков в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Романа Терюшкова

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    15.02.2024 09:33
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    Комментарии (14)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1707979745
    Так и будет бегать бандеровский прихвостень. Пора забыть , плюнуть и растереть на этого выб ля дка. Гыгыгы
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    Benifacto
    1707980945
    денюшку он любит! денюшку ему дали! а мозгов у него хватает только на стрижку....не повелся бы на лавэ....дальше бы пилил блоги за футбол....а так ДБ...и черт с ним!
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    Taps
    1707985726
    Бомбардир, прекращай эту херню.
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    Иван-Попович-google
    1708126419
    Статью за дескридитацию вс рф скоро отменят(как и тех кто её придумал). вс рф сами себя дискредитировали. Крейсер мАцква на дне, 4 БДК и куча кораблей поменьше на дне, Москва-Сити словила пару прилетов, Белгород , Курск, Воронеж, Питер ловят прилеты, Пригожин ехал в москву как автобану, мост 2 раза подрывали, из Харьковской области убегали как будто в сраке петарда была, Херсон оставили,Авдеевку берут уже пол-года(да 4 месяца, но положили там десятки тысяч). И да вс рф - вторая армия мира мля.
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