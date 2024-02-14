⚡️ МВД объявило в розыск Евгения Савина

Блогер Евгений Савин, более известный под псевдонимом Красава, объявлен в розыск.

Против него заведено уголовное дело по статье о дискредитации российской армии.

Ранее Савина дважды штрафовали по этой статье.

Поводом для возбуждения уголовного производства стали два видеоролика. Первый был выпущен в 2022 году – с интервью украинских футболистов. Второй опубликован в 2023-м – это интервью Ксении Собчак, где Красава, по версии экспертно-криминалистического центра при МВД, публично дискредитировал Вооружeнные силы РФ.