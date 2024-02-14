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    ⚡️ МВД объявило в розыск Евгения Савина

    Блогер Евгений Савин, более известный под псевдонимом Красава, объявлен в розыск.

    Против него заведено уголовное дело по статье о дискредитации российской армии.

    Ранее Савина дважды штрафовали по этой статье.

    Поводом для возбуждения уголовного производства стали два видеоролика. Первый был выпущен в 2022 году – с интервью украинских футболистов. Второй опубликован в 2023-м – это интервью Ксении Собчак, где Красава, по версии экспертно-криминалистического центра при МВД, публично дискредитировал Вооружeнные силы РФ.

    • Савин покинул Россию и сейчас живет на Кипре.
    • Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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    Источник: Baza

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    14.02.2024 17:50
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    Комментарии (49)
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    СпорЦмен
    1707922643
    А когда Алёшу объявят?
    Ответить
    ПалкоВводецъ (returned)
    1707922996
    Догавкался прыщ бандеровский! Гыгыгы
    Ответить
    Snek
    1707923946
    В чем прикол заводить на них уголовные дела, когда они уже уехали?
    Ответить
    qwertyйцукен
    1707926154
    Жека красава. Респект.
    Ответить
    Айболид
    1707926611
    За пицунду его и на кукан, мехом внутрь .
    Ответить
    Napaleon Banapart
    1707926773
    Мне уже галоперидол не помогает от таких новостей... Границы стерлись.. И забора больше нет... )))
    Ответить
    ugc-gaming
    1707930330
    ну это не 1,5 тонны кокоса перевозить, не тем Женя занимается
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