⚡️ МВД объявило в розыск Евгения Савина

Блогер Евгений Савин, более известный под псевдонимом Красава, объявлен в розыск.
Против него заведено уголовное дело по статье о дискредитации российской армии.
Ранее Савина дважды штрафовали по этой статье.
Поводом для возбуждения уголовного производства стали два видеоролика. Первый был выпущен в 2022 году – с интервью украинских футболистов. Второй опубликован в 2023-м – это интервью Ксении Собчак, где Красава, по версии экспертно-криминалистического центра при МВД, публично дискредитировал Вооружeнные силы РФ.
- Савин покинул Россию и сейчас живет на Кипре.
- Ему грозит до 5 лет лишения свободы.