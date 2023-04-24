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    • Савин – об отъезде из России: «Решил 24 февраля. Либо ты согласен и молчишь, либо говоришь «нет» и уезжаешь, как я»

    Савин – об отъезде из России: «Решил 24 февраля. Либо ты согласен и молчишь, либо говоришь «нет» и уезжаешь, как я»

    Владелец кипрского клуба «Красава» Евгений Савин рассказал об отъезде из России после 24 февраля в интервью Ксении Собчак.

    • Блогер покинул Россию после выпущенного видео с украинскими футболистами.
    • Сейчас Савин живет на Кипре.

    – Я так понимаю, ты был вынужден уехать [из России] после того, как тебя обвинили в дискредитации российской армии и начались преследования в России.

    – Если говорить изначально, почему я уехал… В феврале я приехал в Норвегию, снимать вратаря Хайкина. Произошло 24 февраля. Я приземлился, посмотрел новости, зашел в общий чат своей команды [ютуб-канала] «Красава». Естественно, никакой выпуск мы снимать не стали – как ты будешь веселиться, радоваться футболу, когда боевые действия (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – прим. «Бомбардира») начались.

    Первое, что я сделал, когда осознал масштаб происходящего – я написал жене, сказал: «Собирайтесь, как только я вернусь, мы уезжаем из России».

    Дело не было в преследованиях, истериках на федеральных каналах. Это все началось намного позже. Мы уехали по одной простой причине – я понял, что мы не сможем жить в России. По разным причинам. Эмоциональное, интуитивное решение было принято 24 февраля.

    Преследование и прочий негатив случились намного позже, когда я выпустил видео с украинскими спортсменами, которые рассказывают от себя, что происходит на Украине.

    – Ты сделал выпуск про украинских футболистов, после которого было понятно, что ты скоро уедешь. Он казался самоубийством.

    – Я достаточно прямой человек, думаю, моя аудитория это любит и ценит.

    Для меня здесь не существует полутонов. Либо ты смотришь на это, и ты с этим согласен, молчишь, обманываешь себя, либо ты говоришь «нет», говоришь как есть, и уезжаешь, что я и сделал.

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    Источник: ютуб-канал Ксении Собчак

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    Сегодня, 13:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +935

      Rabinovi_ch 4 минуты назад

      Получается, ты столько лет молчал и был согласен с убийством людей на Донбассе?

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