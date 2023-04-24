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  • Савин – об отъезде из России: «Решил 24 февраля. Либо ты согласен и молчишь, либо говоришь «нет» и уезжаешь, как я»

Савин – об отъезде из России: «Решил 24 февраля. Либо ты согласен и молчишь, либо говоришь «нет» и уезжаешь, как я»

24 апреля 2023, 13:55
19

Владелец кипрского клуба «Красава» Евгений Савин рассказал об отъезде из России после 24 февраля в интервью Ксении Собчак.

  • Блогер покинул Россию после выпущенного видео с украинскими футболистами.
  • Сейчас Савин живет на Кипре.

– Я так понимаю, ты был вынужден уехать [из России] после того, как тебя обвинили в дискредитации российской армии и начались преследования в России.

– Если говорить изначально, почему я уехал… В феврале я приехал в Норвегию, снимать вратаря Хайкина. Произошло 24 февраля. Я приземлился, посмотрел новости, зашел в общий чат своей команды [ютуб-канала] «Красава». Естественно, никакой выпуск мы снимать не стали – как ты будешь веселиться, радоваться футболу, когда боевые действия (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – прим. «Бомбардира») начались.

Первое, что я сделал, когда осознал масштаб происходящего – я написал жене, сказал: «Собирайтесь, как только я вернусь, мы уезжаем из России».

Дело не было в преследованиях, истериках на федеральных каналах. Это все началось намного позже. Мы уехали по одной простой причине – я понял, что мы не сможем жить в России. По разным причинам. Эмоциональное, интуитивное решение было принято 24 февраля.

Преследование и прочий негатив случились намного позже, когда я выпустил видео с украинскими спортсменами, которые рассказывают от себя, что происходит на Украине.

– Ты сделал выпуск про украинских футболистов, после которого было понятно, что ты скоро уедешь. Он казался самоубийством.

– Я достаточно прямой человек, думаю, моя аудитория это любит и ценит.

Для меня здесь не существует полутонов. Либо ты смотришь на это, и ты с этим согласен, молчишь, обманываешь себя, либо ты говоришь «нет», говоришь как есть, и уезжаешь, что я и сделал.

Источник: ютуб-канал Ксении Собчак
Россия. Премьер-лига Красава Савин Евгений
Комментарии (19)
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шахта Заполярная
1682335686
ГАВНЮК.
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Spirit_78
1682336732
Скатертью дорога. Желаю побыстрее забыть русский язык и дорогу в Россию. Но, к сожалению, эти крысы полезут обратно, как только всё успокоится.
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Rabinovi_ch
1682336921
Получается, ты столько лет молчал и был согласен с убийством людей на Донбассе?
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alp
1682337512
как ты будешь веселиться, радоваться футболу, когда боевые действия (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства РФ – прим. «Бомбардира») начались а с 2014 года до февраля 2022 на Донбассе мультики показывали и мороженое раздавали? и вообще, есть ли смысл бомбардиру следить за судьбой всяких там подонков типа савина?
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eugen-han
1682338098
Как же хорошо, что страна от таких либеральных презервативов избавляется путём естественного отбора из-за их панического страха( бесы трепещут) и параноидального бегства. Атмосфера чище становится от каких-либо отходов и вредных сорняков.
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subbotaspartak
1682340111
блогер хапнувший халявных денег в стране и слинявший по тихому... Очередной иуда, так и кончит
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Artemka444
1682340937
Мудила ты, да и футболист убогий!!!
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Эном айс
1682345175
Хер с интимной стрижкой.. И ничего больше. И вы думаете , что он за что-то радеет? Или ратует? Ситуация рулит содомитом..так всё просто. Просто деньги. Я вообще не вижу Хероев в этой бе сво смыслице.. Все, царапая ногтями последний жир, пытаются не подохнуть в первых рядах.. И напихать в защёчные мешки, пока не напихали другие..
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subbotaspartak
1682346278
Зачем эта нечисть на нашем сайте. Он же наш?
Ответить
ivany4
1682348355
Видимо денежки заканчиваются, пора о себе напомнить. Хотел бы спросить у этого "правозащитника", что ж ты молчал когда с 14 года Донбасс и Луганск бомбили? Почему не делал выпуски про жителей и детей Донбасса?? Жаль что таких сволочей просто так выпустили, пусть бы оплатили проживание в "принимающей стране" и на все 4 стороны.
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