Савин запретил «Красаве» участвовать в акции в поддержку России: «Не будем включать патриотизм по приказу»

Основатель футбольного клуба «Красава» Евгений Савин рассказал, как команде предлагали принять участие в акции в поддержку России.

«Когда у нас был первый матч в Муроме, меня не было с командой, я был на съемках в Англии, снимал выпуск про Украину, про ситуацию на Украине глазами украинских спортсменов.

Когда я включил трансляцию из Мурома, первое, что мне бросилось в глаза, – это люди, которые стояли по периметру поля и махали российскими флагами.

Я такой думаю: *** (блин), че за *** (ерунда), такого никогда не было, что происходит?

Потом я увидел баннер «Задача будет выполнена», Z, V, вот это вот и все остальное. И я реально просто офигел. Я все что угодно ожидал увидеть, но не вот это.

Ну, думаю, ладно, окей, желание клуба, скорее всего, – это их желание, не проблема. Кто-то это поддерживает, кто-то не поддерживает.

Потом в клуб пришло письмо перед игрой, и я все понял. В этом письме было написано, ну так, в порядке «рекомендаций», что у нас должны быть флаги, что мы должны поддержать патриотическую акцию, что у нас должны быть за воротами везде баннеры «За Россию!», «Мы – Россия!», «Своих не бросаем!» – и у меня вообще пазл сложился.

Я сказал в клубе, что мы не будем этого делать. Мы не будем включать патриотизм по приказу. Я и мой клуб будем сами решать, когда, при каких обстоятельствах мы начнем там махать российскими флагами.

И, мне кажется, уже всем понятно, что с нами это не прокатит. Не знаю, возможно, это вообще будет последний матч, на котором я присутствую», – сказал Савин.

В итоге блогер действительно покинул Россию.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?