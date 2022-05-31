«Красава» может заявиться во вторую лигу Латвии

Футбольный клуб «Красава» покинет Россию и продолжит выступления в другой стране.
Команда может отправиться в Латвию и заявиться там во вторую лигу.
Латвийский вариант – приоритетный для владельца клуба Евгения Савина. Также обсуждалась возможность переезда на Кипр.
- «Красава» сейчас выступает во 2-й группе ФНЛ-2.
- Ранее генсек ФНЛ Андрей Соколов сообщил, что команда не будет играть в следующем сезоне.
- Савин покинул Россию после выпуска с украинскими футболистами.
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Источник: Metaratings