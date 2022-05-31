«Красава» может заявиться во вторую лигу Латвии

Футбольный клуб «Красава» покинет Россию и продолжит выступления в другой стране.

Команда может отправиться в Латвию и заявиться там во вторую лигу.

Латвийский вариант – приоритетный для владельца клуба Евгения Савина. Также обсуждалась возможность переезда на Кипр.

«Красава» сейчас выступает во 2-й группе ФНЛ-2.

Ранее генсек ФНЛ Андрей Соколов сообщил, что команда не будет играть в следующем сезоне.

Савин покинул Россию после выпуска с украинскими футболистами.

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