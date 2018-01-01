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«Красава» может заявиться во вторую лигу Латвии

Футбольный клуб «Красава» покинет Россию и продолжит выступления в другой стране.

Команда может отправиться в Латвию и заявиться там во вторую лигу.

Латвийский вариант – приоритетный для владельца клуба Евгения Савина. Также обсуждалась возможность переезда на Кипр.

  • «Красава» сейчас выступает во 2-й группе ФНЛ-2.
  • Ранее генсек ФНЛ Андрей Соколов сообщил, что команда не будет играть в следующем сезоне.
  • Савин покинул Россию после выпуска с украинскими футболистами.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: Metaratings

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Сегодня, 18:38
Комментарии18
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    Рейтинг: +2745

    FRZZ 15 минут назад

    Евгений Савин мужик, заслуживает уважение, не побоялся никого и высказал своё мнение.

    1
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    Рейтинг: +4242

    sobaka120982 > FRZZ 11 минут назад

    Ну он себе судьбу то этим испортил.... ты следующий??? Или слабо

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +65016

    portero 25 минут назад

    Это гавно ищет спонсоров...

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +11945

    ВетеR > portero 4 минуты назад

    Говно это ты и без спонсора

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +1342

    zarsm 50 минут назад

    Хоть в бангладеш. ссавина больше не существует

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +485

    3meeeD 1 час назад

    Пи#да его недоклубу.
    В Латвии тем более.
    Латвия нищая сейчас.
    В Кипре он на.уй не нужен.

    1
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    Рейтинг: +7044

    Томик 1 час назад

    Стыдоба, Савин. Сты-до-ба.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +11497

    BRO_football 1 час назад

    Да и пусть играет, где хочет. Такой популярности, как в России, у Красавы в Латвии не будет. Может и будет поначалу вывозить за счёт того, что президент клуба Евгений Савин был вынужден покинуть Россию и в знак солидарности болельщики будут ходить на матчи, но потом об этом все быстро забудут.

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    Рейтинг: +1900

    Олег1204 > BRO_football 22 минуты назад

    Никто ходить не будут, это ч.м.о будут везде отпинывать за то что не достаточно каится. Сколько раз я уже слышал истрий , когда таких ушлых каклодрочеров сами же каклы на.. посылали

    0
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    Рейтинг: +1900

    Олег1204 1 час назад

    Этому наивному челу надо вдоволь накушаться западной дерьмократии.

    1
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    Рейтинг: +24345

    bset 2 часа назад

    Кипр - что-то совсем нереалистичное. Надо быть где-то, куда могут ребята из России на просмотр доехать. Не удивлюсь, если выйдет классный проект, станет выступать в еврокубках, а российский чемпионат будет кусать локти и создавать свою копию "Красавы" с просмотрами за 200 тысяч и откатами агентам.

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    Рейтинг: +15040

    Barmaleushka 2 часа назад

    Зачем эти транзиты , сразу в украинскую ПЛ пусть оформляются .

    7
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    Рейтинг: +479

    SpartakMoskwa 2 часа назад

    Пусть валит куда хочет, меньше отпрысков будет в стране

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    Ответить
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    Рейтинг: +65016

    portero > SpartakMoskwa 24 минуты назад

    Кому это дерьмо нужно, там таких уже прибежало с переизбытком...

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