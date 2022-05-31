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«Красава» может заявиться во вторую лигу Латвии

31 мая 2022, 18:38
15

Футбольный клуб «Красава» покинет Россию и продолжит выступления в другой стране.

Команда может отправиться в Латвию и заявиться там во вторую лигу.

Латвийский вариант – приоритетный для владельца клуба Евгения Савина. Также обсуждалась возможность переезда на Кипр.

  • «Красава» сейчас выступает во 2-й группе ФНЛ-2.
  • Ранее генсек ФНЛ Андрей Соколов сообщил, что команда не будет играть в следующем сезоне.
  • Савин покинул Россию после выпуска с украинскими футболистами.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Красава Савин Евгений
Комментарии (15)
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Freyd
1654013080
Да вообще параллельно куда они заявятся!
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заткнитемнерот
1654013289
ага, и переименует в Шпроттен дезерт
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SpartakMoskwa
1654013460
Пусть валит куда хочет, меньше отпрысков будет в стране
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Олег1204
1654016211
Этому наивному челу надо вдоволь накушаться западной дерьмократии.
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BRO_football
1654016228
Да и пусть играет, где хочет. Такой популярности, как в России, у Красавы в Латвии не будет. Может и будет поначалу вывозить за счёт того, что президент клуба Евгений Савин был вынужден покинуть Россию и в знак солидарности болельщики будут ходить на матчи, но потом об этом все быстро забудут.
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Томик
1654018285
Стыдоба, Савин. Сты-до-ба.
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3meeeD
1654018532
Пи#да его недоклубу. В Латвии тем более. Латвия нищая сейчас. В Кипре он на.уй не нужен.
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zarsm
1654019225
Хоть в бангладеш. ссавина больше не существует
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Oldtrafford83
1654060527
Феникс 28 обоссался от радости, ну хоть где то))
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