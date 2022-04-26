Тренер «Красавы» Радевич: «Верю, что доиграем этот сезон. По зарплатам все нормально»

Главный тренер «Красавы» Алексей Радевич высказался о перспективах клуба и финансовой ситуации в нем.

«Мы встаем на нормальные рабочие рельсы. Надеюсь и верю, что доиграем этот сезон.

О будущем клуба в долгосрочной перспективе мне говорить сложно. Знаю, что руководство прорабатывает различные варианты.

Конечно, хотелось бы, чтобы клуб жил. Эта очень важная площадка для молодых футболистов: сейчас у нас в заявке 16 лимитчиков.

По зарплатам все нормально. Все контрактные обязательства выполняются. Пока мы играем без премиального фонда, но руководство находит варианты, чтобы победы в отдельных матчах все же премировались», – сказал Радевич.

Владелец клуба Евгений Савин выпустил ролик с участием футболистов Андрея Ярмоленко, Виталия Миколенко и других.

«Красава» выступает в ФНЛ-2.

Команде запретили тренироваться и играть в Красногорске на стадионе «Зоркий».

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