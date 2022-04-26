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    Алексей Радевич

    Тренер
    Имя Алексей
    Фамилия Радевич
    Команда Красава
    Гражданство Россия
    Дата рождения 10 января 1985
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Красава 3 2 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    14.07.2021 Красава 3 : 0 Металлург-Видное
    28.07.2021 Строгино 0 : 3 Красава
    11.08.2021 Красава 1 : 2 Динамо Бр
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