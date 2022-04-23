Савин: «Красава» не собирается закрываться, до лета играем в России»

Основатель футбольного клуба «Красава» Евгений Савин заверил, что команда продолжит существование, несмотря на возникшие трудности.
«Мы доигрываем сезон, тренируемся. «Красава» не собирается сворачиваться и закрываться, до лета играем в России.
Где мы будем доигрывать чемпионат, мы сейчас решаем, разберeмся. Мы найдeм, где мы будем играть домашние матчи.
По тренировкам вопрос решили, проводим их на частных полях», – сказал Савин.
- «Красава» выступает в ФНЛ-2.
- Команде запретили тренироваться и играть в Красногорске на стадионе «Зоркий».
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Источник: «Чемпионат»