Савин: «Красава» не собирается закрываться, до лета играем в России»

Основатель футбольного клуба «Красава» Евгений Савин заверил, что команда продолжит существование, несмотря на возникшие трудности.

«Мы доигрываем сезон, тренируемся. «Красава» не собирается сворачиваться и закрываться, до лета играем в России.

Где мы будем доигрывать чемпионат, мы сейчас решаем, разберeмся. Мы найдeм, где мы будем играть домашние матчи.

По тренировкам вопрос решили, проводим их на частных полях», – сказал Савин.

«Красава» выступает в ФНЛ-2.

Команде запретили тренироваться и играть в Красногорске на стадионе «Зоркий».

Вспомните все российские клубы за всю историю