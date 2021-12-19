Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
Тест: кто ты из плохих парней в футболе
3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

Савин: «Красава» не собирается закрываться, до лета играем в России»

Основатель футбольного клуба «Красава» Евгений Савин заверил, что команда продолжит существование, несмотря на возникшие трудности.

«Мы доигрываем сезон, тренируемся. «Красава» не собирается сворачиваться и закрываться, до лета играем в России.

Где мы будем доигрывать чемпионат, мы сейчас решаем, разберeмся. Мы найдeм, где мы будем играть домашние матчи.

По тренировкам вопрос решили, проводим их на частных полях», – сказал Савин.

  • «Красава» выступает в ФНЛ-2.
  • Команде запретили тренироваться и играть в Красногорске на стадионе «Зоркий».

Вспомните все российский клубы за всю историю

Новости по теме
Савин: «Красава» будет жить» 5
Депутат Госдумы: «Словам Савина будет дана правовая оценка со стороны органов. Думаю, клуб прекратит существование» 8
«Шинник» продолжает подготовку к игре с «Красавой», несмотря на информацию о возможной отмене матча
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:13
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +24146

    bset 7 минут назад

    Хороший пример урапатриотам. "А что ты сделал? Только и можешь критиковать". Вот человек сделал и система его съела.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11