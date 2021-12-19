Генич: «Категорически не поддерживаю эфир «Матч ТВ» про Савина и его ролик. Он мне не понравился»

Никто, кроме ваты этот не эфир не поддерживает
Футбольный комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил выпуск программы «Есть тема!», где обсуждали бывшего футболиста и видеоблогера Евгения Савина. Журналист знаком с Савиным.
«Категорически не поддерживаю этот эфир программы «Есть тема!». Мне он не понравился. Фраза «плюнуть в рожу» – это лишнее.
Ведущему Антону Анисимову никто сверху не указывает. Это его позиция. Ему хочется так выступить. У него есть для этого площадка. Он может так категорично, грубо выступить.
Я категорически не поддерживаю хейт, который свалился на Савина. Я знаю его лично», – сказал Генич.
- В выпуске Савина участвовали такие футболисты, как Андрей Ярмоленко, Виталий Миколенко и другие.
- Клубу Савина «Красаве» (ФНЛ-2) запретили тренироваться в Красногорске.
- Накануне «Красава» проиграла в матче ФНЛ-2 «Шиннику» Вадима Евсеева.
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