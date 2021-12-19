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Генич: «Категорически не поддерживаю эфир «Матч ТВ» про Савина и его ролик. Он мне не понравился»

Футбольный комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил выпуск программы «Есть тема!», где обсуждали бывшего футболиста и видеоблогера Евгения Савина. Журналист знаком с Савиным.

«Категорически не поддерживаю этот эфир программы «Есть тема!». Мне он не понравился. Фраза «плюнуть в рожу» – это лишнее.

Ведущему Антону Анисимову никто сверху не указывает. Это его позиция. Ему хочется так выступить. У него есть для этого площадка. Он может так категорично, грубо выступить.

Я категорически не поддерживаю хейт, который свалился на Савина. Я знаю его лично», – сказал Генич.

Вспомните все российский клубы за всю историю

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +413

    чаппай 23 минуты назад

    Никто, кроме ваты этот не эфир не поддерживает

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    Рейтинг: +6837

    BarStep 49 минут назад

    Категорически не поддерживаю эфир «Матч ТВ» про Савина и реакцию Генича на это.
    Они мне обои не нравятся..
    И что?
    Это только моё мнение..

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