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  • «Иуда из ютуба». «Матч ТВ» посвятил выпуск программы «Есть тема!» Савину

«Иуда из ютуба». «Матч ТВ» посвятил выпуск программы «Есть тема!» Савину

20 апреля 2022, 12:53
32

Сегодняшний выпуск ежедневного ток-шоу «Матч ТВ» «Есть тема!» был посвящен последнему ролику видеоблогера и бывшего футболиста Евгения Савина. Был использован заголовок «Иуда из ютуба».

«Вы сволочь бессовестная, что позволяете себе такое», – сказал в конце выпуска в адрес Савина ведущий передачи Антон Анисимов.

В гостях шоу были Андрей Сидорчик, Дарья Шишканова, Владимир Носов, Эдуард Мор, Алана Мамаева и Николай Журавлев.

Скриншот прямого эфира «Матч ТВ».

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 Красава Савин Евгений
Комментарии (32)
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acor94
1650448836
Добавлю, на России 24, где проходят эти бесконечные дебаты, этих украинских экспертов дохрена. Некоторые даже до сих пор в студию из Киева приезжают, не смотря на *****(спецоперацию) . И ничего, не закрывают же соловьёва и прочих. Вот им бы этот анисимов высказал. Савина я хоть знаю, а этот то кто?
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Беспонтий
1650453977
практически потеряв клуб в нынешних условиях с криком сгорел сарай гори и хата савин решил поставить всё на ютюб предусмотрительно сняв сюжет из за бугра понять можно пинать надо простить и за что не знаю
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vladik12
1650454868
"Наталью Поклонскую могут лишить госнаград из-за ее высказываний о символе Z". В тему, созвучно).
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spam2009
1650459021
казалось что Савин поумнел, но увы это только казалось
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sobaka120982
1650461696
Вообщем то лично я осуждаю Савина за его видение а может слепость... но это не главное. Главное в другом, а том что об этом говорить и восвящать эфир или передачу на спортивном канале это Дно!!! Ладно европейцы но мы же сами всегда удивлялись что спорт вне политики это для запада просто слова, ну а теперь и для нас...
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AtticusFinch1
1650463532
Срач тв та ещё помойка ******...и биатлон покажут и про шлюх в сауне напишут,в случае чего и флажками помашут где надо... может для вас Савин и иуда,но вот рот в говне у только у всего канала,жополизы ещё те
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Добрый Бобер
1650473579
Я первый раз подписался на ю-туб канал из-за одного ролика. Уж очень хороша реклама.
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ArReal
1650476861
В теме 37 комментариев, нажимаешь на неё - 10 - куда остальные испаряются????видимо затираются, так смысл её открывать здесь?
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kostilio
1650478374
иуда это матч тв
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ЮрийА
1650479568
САВИНУ РЕСПЕКТ!!!
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