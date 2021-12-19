«Иуда из ютуба». «Матч ТВ» посвятил выпуск программы «Есть тема!» Савину

Я вот только не пойму Савин действительно хайпует на этой теме или в серьёз... если второе то следует вопрос а где ты был с 2014 года????? Или одних можно уничтожать а нациков нельзя?
Сегодняшний выпуск ежедневного ток-шоу «Матч ТВ» «Есть тема!» был посвящен последнему ролику видеоблогера и бывшего футболиста Евгения Савина. Был использован заголовок «Иуда из ютуба».
«Вы сволочь бессовестная, что позволяете себе такое», – сказал в конце выпуска в адрес Савина ведущий передачи Антон Анисимов.
В гостях шоу были Андрей Сидорчик, Дарья Шишканова, Владимир Носов, Эдуард Мор, Алана Мамаева и Николай Журавлев.
- В выпуске Савина участвовали такие футболисты, как Андрей Ярмоленко, Виталий Миколенко и другие.
- Клубу Савина «Красаве» (ФНЛ-2) запретили тренироваться в Красногорске.
Скриншот прямого эфира «Матч ТВ».