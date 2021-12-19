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«Иуда из ютуба». «Матч ТВ» посвятил выпуск программы «Есть тема!» Савину

Сегодняшний выпуск ежедневного ток-шоу «Матч ТВ» «Есть тема!» был посвящен последнему ролику видеоблогера и бывшего футболиста Евгения Савина. Был использован заголовок «Иуда из ютуба».

«Вы сволочь бессовестная, что позволяете себе такое», – сказал в конце выпуска в адрес Савина ведущий передачи Антон Анисимов.

В гостях шоу были Андрей Сидорчик, Дарья Шишканова, Владимир Носов, Эдуард Мор, Алана Мамаева и Николай Журавлев.

Скриншот прямого эфира «Матч ТВ».

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 12:53
Комментарии37
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    Рейтинг: +4100

    sobaka120982 28 минут назад

    Я вот только не пойму Савин действительно хайпует на этой теме или в серьёз... если второе то следует вопрос а где ты был с 2014 года????? Или одних можно уничтожать а нациков нельзя?

    1
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    Рейтинг: +1055

    wobaekat > sobaka120982 22 минуты назад

    А всё, что происходило с 2014 года без нашего участия произошло бы? А в каком состоянии сейчас Донецк и Луганск? Неужели в том же, что и Харьков с Мариуполем? То-то и оно.

    1
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    Рейтинг: +4100

    sobaka120982 > wobaekat 14 минут назад

    Хочешь сказать что нацизм на Украине рф выращивала?

    0
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    Рейтинг: +11652

    DeStar > sobaka120982 4 минуты назад

    вполне, своими же действияи. Или ты думаешь если долбить и долбить соседнюю страну там не появиться условной русофобии? а назвать это нацизмом очень просто. По моему германия нападала на страны, имела свои эти символы и прочую муть ,скажи мне кто на кого напал? у кого хрень по типу Z и V и прочее? Если я скажу завтра что РФ нацисты - можно ли туда пустить ядерку или нужно еще спросить жителя подставного видел ли он нацистов?
    ***** это плохо, для обеих сторон. бессмысленная при этом, реально ведь целей 0.

    0
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    Рейтинг: +7053

    vladik12 51 минуту назад

    "Наталью Поклонскую могут лишить госнаград из-за ее высказываний о символе Z".

    В тему, созвучно).

    2
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    Рейтинг: +1928

    almanev 1 час назад

    24 февраля в твиттере почти все футбольные комментаторы Матч ТВ выступили с осуждением ... хмм спецоперации. А потом за это государство стало жестко прессовать, скорее всего сейчас эти твиты удалены. Хотя, разве кто-то сомневался, что на этом канале работают ш*юхи?

    1
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    Рейтинг: +7053

    vladik12 > almanev 52 минуты назад

    Я сомневался.

    1
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    Рейтинг: +1508

    Беспонтий 1 час назад

    практически потеряв клуб в нынешних условиях
    с криком сгорел сарай гори и хата савин решил поставить всё на ютюб
    предусмотрительно сняв сюжет из за бугра

    понять можно
    пинать надо
    простить и за что не знаю

    2
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    Рейтинг: +40

    Феникс 28 1 час назад

    ведущий передачи Антон Анисимов====Это который поляков поносил в стиле Жирика ? Там еще и Алана Мамаева была --выдающийся футбольный эксперт.))) Ну ну , видно какая теперь помойка Матч ТВ... Дом 2 и шоу Малахова отдыхают.)))

    2
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    Рейтинг: +1850

    Олег1204 1 час назад

    Ох "правдорубы" раскудахтались, в угил людей вообще расстреливают людей за попытку реально договорится с РФ, как расстреляли переговорщика со сторону бу ус..ины, так же в Херсоне сегодня расстреляли блогера за то что просто рассказывал как есть. Я не оправдываю матч тв, но савин сам был должен думать башкой.

    2
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    Рейтинг: +17

    Евгений Савин 1 час назад

    Мне очень нравится, что сайт бомбардир не поддерживает российскую позицию! Спасибо за поддержку!

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    Рейтинг: +7053

    vladik12 > Евгений Савин 1 час назад

    По-моему, сайт не должен придерживаться никакой позиции. По крайней мере, не должен ее выражать или, тем более, навязывать. Задача - выдать объективную правдивую инфу.

    1
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    Рейтинг: +6503

    Из Твери Леха > vladik12 1 час назад

    сайт с доменным именем ru должен иметь только одну четкую позицию.

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    Рейтинг: +17

    Евгений Савин > vladik12 1 час назад

    Ведь сайт банит тех, кто негативно высказывался в мой адрес. И это мне нравится!

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    Рейтинг: +40

    Феникс 28 > Из Твери Леха 1 час назад

    ОДНУ четкую позицию.===Ты прав.Свободу слова в России отключили 24.02....

    1
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    Рейтинг: +7053

    vladik12 > Евгений Савин 52 минуты назад

    Вы на сайте 1 час. Откуда Вы знаете, кого тут банят?
    Даже я, который тут с 2015 года, не отсматриваю, кого банят.

    0
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    Рейтинг: +4100

    sobaka120982 > Феникс 28 49 минут назад

    Ты что куришь? Кого отключили? Я вот выражаю свободу слова в том что поддерживаю истребления нацизма . Все правильно делает наш главнокомандующий

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    Рейтинг: +7053

    vladik12 > sobaka120982 44 минуты назад

    Антоша Анисимов, ты?

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    Рейтинг: +17

    Евгений Савин > vladik12 42 минуты назад

    Мне сообщили, что банят. Списка имен у меня нет. В любом случае спасибо за поддержку.

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    Рейтинг: +7053

    vladik12 > Евгений Савин 39 минут назад

    Кто сообщил, Женя?

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    Рейтинг: +4100

    sobaka120982 > vladik12 32 минуты назад

    ))) остроумно... ты ванга?

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    Рейтинг: +96

    olebar73 > Евгений Савин 20 минут назад

    Евгений Савин,хоть это и не ты,ты просто г..но,каким ты был,таким и остался,еще со времен твоей игры в Рязани.

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    Рейтинг: +40

    Феникс 28 > sobaka120982 11 минут назад

    Я и говорю. После 24.02. в России можно говорить все что угодно.При одном условии---- слова должны быть о правильности действий главнокомандующего...Лавров показал образцовый пример , на вопрос журналистов --собирается ли Россия и далее нападать на другие страны ---ответил : Нет, не собирается, Россия и на Украину не нападала...Занавес.

    0
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    Рейтинг: +40

    Феникс 28 > vladik12 11 минут назад

    Я ему сообщил...А чо ?

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    Рейтинг: +247

    Кирилл Михайлов 1 час назад

    Казалось, что дно уже пробито, но матч падает еще глубже. Теперь я понимаю, почему достойные комментаторы уходят с этой помойки

    7
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    Рейтинг: +24128

    bset 2 часа назад

    Какое позорище. Когда все закончится, замучаетесь от этого отмываться. Савин, я думаю, не пропадет - у него друзей много. А вас выкинут на помойку и больше не вспомнят.

    6
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    Рейтинг: +17

    Евгений Савин > bset 42 минуты назад

    Спасибо за поддержку!

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    Рейтинг: +2424

    acor94 2 часа назад

    Добавлю, на России 24, где проходят эти бесконечные дебаты, этих украинских экспертов дохрена. Некоторые даже до сих пор в студию из Киева приезжают, не смотря на *****(спецоперацию) . И ничего, не закрывают же соловьёва и прочих. Вот им бы этот анисимов высказал. Савина я хоть знаю, а этот то кто?

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