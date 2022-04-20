«Иуда из ютуба». «Матч ТВ» посвятил выпуск программы «Есть тема!» Савину

Сегодняшний выпуск ежедневного ток-шоу «Матч ТВ» «Есть тема!» был посвящен последнему ролику видеоблогера и бывшего футболиста Евгения Савина. Был использован заголовок «Иуда из ютуба».

«Вы сволочь бессовестная, что позволяете себе такое», – сказал в конце выпуска в адрес Савина ведущий передачи Антон Анисимов.

В гостях шоу были Андрей Сидорчик, Дарья Шишканова, Владимир Носов, Эдуард Мор, Алана Мамаева и Николай Журавлев.

В выпуске Савина участвовали такие футболисты, как Андрей Ярмоленко, Виталий Миколенко и другие.

Клубу Савина «Красаве» (ФНЛ-2) запретили тренироваться в Красногорске.

Скриншот прямого эфира «Матч ТВ».