Савин: «Красава» стопроцентно уезжает из России. Скорее всего, на Кипр»

Блогер и основатель клуба «Красава» Евгений Савин прояснил будущее команды.
«Для меня принципиально сохранить клуб, сохранить историю, цвета, логотип, часть нашего состава, который сегодня здесь есть.
Но я прекрасно понимаю, что в России я даже стадион не могу найти, чтобы закончить чемпионат в стране. Нас после выпуска про Украину выгнали из Красногорска. Нам негласно запретили играть во всей Московской области.
Ситуация такая: мы не можем найти себе стадион для домашних матчей, нас никто не пускает – просто потому, что учредитель клуба высказал свою гражданскую позицию. Но при чeм здесь другие люди?
Мы уезжаем из России, стопроцентно. Но уезжаем с высоко поднятой головой. Мы доиграем чемпионат, уедем, скорее всего, на Кипр», – заявил Савин.
- «Красава» в прошедшем сезоне выступала во 2-й группе ФНЛ-2.
- Сам Савин покинул Россию после выпуска с украинскими футболистами.
Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.