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Савин: «Красава» стопроцентно уезжает из России. Скорее всего, на Кипр»

Блогер и основатель клуба «Красава» Евгений Савин прояснил будущее команды.

«Для меня принципиально сохранить клуб, сохранить историю, цвета, логотип, часть нашего состава, который сегодня здесь есть.

Но я прекрасно понимаю, что в России я даже стадион не могу найти, чтобы закончить чемпионат в стране. Нас после выпуска про Украину выгнали из Красногорска. Нам негласно запретили играть во всей Московской области.

Ситуация такая: мы не можем найти себе стадион для домашних матчей, нас никто не пускает – просто потому, что учредитель клуба высказал свою гражданскую позицию. Но при чeм здесь другие люди?

Мы уезжаем из России, стопроцентно. Но уезжаем с высоко поднятой головой. Мы доиграем чемпионат, уедем, скорее всего, на Кипр», – заявил Савин.

  • «Красава» в прошедшем сезоне выступала во 2-й группе ФНЛ-2.
  • Сам Савин покинул Россию после выпуска с украинскими футболистами.

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Источник: «Новая газета. Европа»

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