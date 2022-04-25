Депутат Туров обратился в СК из-за выпуска «КраСавы» с украинскими футболистами

Депутат Госдумы России Артем Туров сообщил об обращении в Следственный комитет в связи с опубликованным на прошлой неделе выпуском на ютуб-канале «КраСава».

«Получил порядка семи обращений на прошлой неделе от людей как в интерактивную приемную, так и в соцсети. Посмотрел начало этого мерзопакостного продажного ролика.

Это явная пропаганда, которая льет воду на те задачи, которые выполняют в первую очередь страны объединенного Запада, когда наши офицеры защищают национальные интересы в ходе спецоперации.

Такие люди не только среди блогеров, но и среди деятелей культуры ведут себя по-предательски. Не будучи специалистом, можно из первых десятков минут понять, что есть явное нарушение уголовного кодекса – статьи 207.3 (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ – примечание «Бомбардира»).

Мы с коллегами обратились в СК, чтобы была проведена проверка и в случае подтверждения нашей обеспокоенности было возбуждено уголовное дело.

Такое спускать нельзя, есть закон, и страна должна себя защищать как военно-политическим путем, так и с точки зрения буквы закона.

Думаю, что запросы пришли не только мне, но и коллегам из комитета по спорту. Мне бы хватило одного запроса, чтобы посмотреть историю и направить обращение.

Это вызывает жуткую обеспокоенность. Давайте дождемся проверки следственных органов, думаю, они поставят в этой истории точку», – сказал Туров.

Евгений Савин выпустил ролик с участием футболистов Андрея Ярмоленко, Виталия Миколенко и других.

«Красава» выступает в ФНЛ-2.

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