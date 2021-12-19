Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
2 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
3 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?

Депутат Туров обратился в СК из-за выпуска «КраСавы» с украинскими футболистами

Депутат Госдумы России Артем Туров сообщил об обращении в Следственный комитет в связи с опубликованным на прошлой неделе выпуском на ютуб-канале «КраСава».

«Получил порядка семи обращений на прошлой неделе от людей как в интерактивную приемную, так и в соцсети. Посмотрел начало этого мерзопакостного продажного ролика.

Это явная пропаганда, которая льет воду на те задачи, которые выполняют в первую очередь страны объединенного Запада, когда наши офицеры защищают национальные интересы в ходе спецоперации.

Такие люди не только среди блогеров, но и среди деятелей культуры ведут себя по-предательски. Не будучи специалистом, можно из первых десятков минут понять, что есть явное нарушение уголовного кодекса – статьи 207.3 (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ – примечание «Бомбардира»).

Мы с коллегами обратились в СК, чтобы была проведена проверка и в случае подтверждения нашей обеспокоенности было возбуждено уголовное дело.

Такое спускать нельзя, есть закон, и страна должна себя защищать как военно-политическим путем, так и с точки зрения буквы закона.

Думаю, что запросы пришли не только мне, но и коллегам из комитета по спорту. Мне бы хватило одного запроса, чтобы посмотреть историю и направить обращение.

Это вызывает жуткую обеспокоенность. Давайте дождемся проверки следственных органов, думаю, они поставят в этой истории точку», – сказал Туров.

Вспомните все российские клубы за всю историю

Новости по теме
Генич: «Категорически не поддерживаю эфир «Матч ТВ» про Савина и его ролик. Он мне не понравился» 2
Савин: «Красава» не собирается закрываться, до лета играем в России» 5
Савин: «Красава» будет жить» 5
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:57
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11