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    На Савина завели дело о дискредитации российской армии

    На бывшего футболиста и блогера Евгения Савина завели дело о дискредитации ВС РФ.

    «Сейчас материалы в отношении Савина находятся в Тверском суде. Блогеру грозит штраф в размере 50 000 рублей», – сообщает телеграм-канал Baza.

    • Ранее Савин владел московской «Красавой».
    • Он покинул Россию после выпущенного видео с украинскими футболистами.
    • Савин зарегистрировал «Красаву» на Кипре.

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    Источник: Baza

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +575

      Азбука 31 минуту назад

      Грозит 50 000 рублей штрафа__"кровавый режим" в всей своей ужасной ужасности и свирепой свирепости))

      1
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      Рейтинг: +342

      BRAZILES 48 минут назад

      сам неслужил ****** ---на кол его

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33

      Ivan 17 > BRAZILES 29 минут назад

      Тут всегда боты комментарии пишут ?

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