На Савина завели дело о дискредитации российской армии

Грозит 50 000 рублей штрафа__"кровавый режим" в всей своей ужасной ужасности и свирепой свирепости))
На бывшего футболиста и блогера Евгения Савина завели дело о дискредитации ВС РФ.
«Сейчас материалы в отношении Савина находятся в Тверском суде. Блогеру грозит штраф в размере 50 000 рублей», – сообщает телеграм-канал Baza.
- Ранее Савин владел московской «Красавой».
- Он покинул Россию после выпущенного видео с украинскими футболистами.
- Савин зарегистрировал «Красаву» на Кипре.
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