На Савина завели дело о дискредитации российской армии

На бывшего футболиста и блогера Евгения Савина завели дело о дискредитации ВС РФ.

«Сейчас материалы в отношении Савина находятся в Тверском суде. Блогеру грозит штраф в размере 50 000 рублей», – сообщает телеграм-канал Baza.

Ранее Савин владел московской «Красавой».

Он покинул Россию после выпущенного видео с украинскими футболистами.

Савин зарегистрировал «Красаву» на Кипре.

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