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Клуб Савина взял на просмотр двух украинских футболистов

13 августа 2022, 10:27

Кипрский клуб, купленный блогером Евгением Савиным, формирует состав на сезон.

На просмотре в команде находятся два украинских футболиста – 29-летний правый вингер Виталий Квашук и 31-летний нападающий Евгений Будник.

Оба игрока имеют статус свободного агента.

  • До следующего года клуб Савина будет называться FC KRASAVA – ENY YPSONAS, а потом переименуется в FC KRASAVA.
  • Блогеру грозит тюремное заключение в России.
  • Он покинул страну после публикации ролика с участием Андрея Ярмоленко, Виталия Миколенко и других.

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Источник: «Эпоха футбола»
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