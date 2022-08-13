Клуб Савина взял на просмотр двух украинских футболистов

Кипрский клуб, купленный блогером Евгением Савиным, формирует состав на сезон.

На просмотре в команде находятся два украинских футболиста – 29-летний правый вингер Виталий Квашук и 31-летний нападающий Евгений Будник.

Оба игрока имеют статус свободного агента.