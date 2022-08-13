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    Клуб Савина взял на просмотр двух украинских футболистов

    Кипрский клуб, купленный блогером Евгением Савиным, формирует состав на сезон.

    На просмотре в команде находятся два украинских футболиста – 29-летний правый вингер Виталий Квашук и 31-летний нападающий Евгений Будник.

    Оба игрока имеют статус свободного агента.

    • До следующего года клуб Савина будет называться FC KRASAVA – ENY YPSONAS, а потом переименуется в FC KRASAVA.
    • Блогеру грозит тюремное заключение в России.
    • Он покинул страну после публикации ролика с участием Андрея Ярмоленко, Виталия Миколенко и других.

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    Источник: «Эпоха футбола»

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