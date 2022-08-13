Клуб Савина взял на просмотр двух украинских футболистов

Кипрский клуб, купленный блогером Евгением Савиным, формирует состав на сезон.
На просмотре в команде находятся два украинских футболиста – 29-летний правый вингер Виталий Квашук и 31-летний нападающий Евгений Будник.
Оба игрока имеют статус свободного агента.
- До следующего года клуб Савина будет называться FC KRASAVA – ENY YPSONAS, а потом переименуется в FC KRASAVA.
- Блогеру грозит тюремное заключение в России.
- Он покинул страну после публикации ролика с участием Андрея Ярмоленко, Виталия Миколенко и других.
Источник: «Эпоха футбола»