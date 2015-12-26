Блохин: «Интрига в борьбе за «Золотой мяч» практически сошла на нет»

Олег Блохин, который является обладателем «Золотого мяча» 1975 года, разочарован последними обладателями этого трофея.

«Блиставший в 2014 году в «Баварии» и сборной Германии вратарь Мануэль Нойер только за чемпионат мира в Бразилии заслуживал этот трофей. Но «Золотой мяч» достался Криштиану Роналду. Объяснить это можно только тем, что болельщикам больше по душе техничная и результативная игра нападающих…

Ну, тогда мы придем к тому, что еще долго в один год «Золотой мяч» станет получать Месси, а на следующий – Криштиану Роналду. Потом – наоборот. Я понимаю, что они много забивают и показывают классную игру. Таких бомбардиров болельщики всегда любят, и это давно известно. Но ведь есть вратари, защитники и полузащитники, которые также заслуживают признания. Ведь были же лучшими футболистами Яшин, Беккенбауэр, Платини… Теперь же интрига практически сошла на нет», – считает Блохин.

Напомним, что в этом году на «Золотой мяч» претендуют Месси, Роналду и Неймар.