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    • Блохин: «Интрига в борьбе за «Золотой мяч» практически сошла на нет»

    Блохин: «Интрига в борьбе за «Золотой мяч» практически сошла на нет»

    Олег Блохин, который является обладателем «Золотого мяча» 1975 года, разочарован последними обладателями этого трофея.

    «Блиставший в 2014 году в «Баварии» и сборной Германии вратарь Мануэль Нойер только за чемпионат мира в Бразилии заслуживал этот трофей. Но «Золотой мяч» достался Криштиану Роналду. Объяснить это можно только тем, что болельщикам больше по душе техничная и результативная игра нападающих…

    Ну, тогда мы придем к тому, что еще долго в один год «Золотой мяч» станет получать Месси, а на следующий – Криштиану Роналду. Потом – наоборот. Я понимаю, что они много забивают и показывают классную игру. Таких бомбардиров болельщики всегда любят, и это давно известно. Но ведь есть вратари, защитники и полузащитники, которые также заслуживают признания. Ведь были же лучшими футболистами Яшин, Беккенбауэр, Платини… Теперь же интрига практически сошла на нет», – считает Блохин.

    Напомним, что в этом году на «Золотой мяч» претендуют Месси, Роналду и Неймар.

    Источник: «Спорт-Экспресс» (Украина)

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    26.12.2015 10:15
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    Комментарии (3)
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    15426378s
    1451118434
    интрига всегда есть где крутятся деньги.
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    Aztec58
    1451129062
    Интриги нет когда всё ясно, понятно и бесспорно, ага, ну и слава Богу!
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    ologreds
    1694996525
    numo453078
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