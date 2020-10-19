Блохин, Роналду, Роналдиньо и Анри номинированы на звание лучшего левого нападающего в истории

Журнал France Football предложил определить лучшего левого нападающего всех времен.
В список номинантов включены десять футболистов.
Это Олег Блохин (СССР), Криштиану Роналду (Португалия), Драган Джаич (Югославия), Райан Гиггз (Уэльс), Тьерри Анри (Франция), Ривалдо, Ривелино, Роналдиньо (все – Бразилия), Карл-Хайнц Румменигге (Германия), Христо Стоичков (Болгария).
Победителя путем голосования выберут 177 журналистов из ведущих мировых СМИ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: France Football