Блохин, Роналду, Роналдиньо и Анри номинированы на звание лучшего левого нападающего в истории

Журнал France Football предложил определить лучшего левого нападающего всех времен.

В список номинантов включены десять футболистов.

Это Олег Блохин (СССР), Криштиану Роналду (Португалия), Драган Джаич (Югославия), Райан Гиггз (Уэльс), Тьерри Анри (Франция), Ривалдо, Ривелино, Роналдиньо (все – Бразилия), Карл-Хайнц Румменигге (Германия), Христо Стоичков (Болгария).

Победителя путем голосования выберут 177 журналистов из ведущих мировых СМИ.

and last, the 10 best left forwards of all time ! Let's see now who our jury of 170 journalists will vote for !#BOdreamteam https://t.co/tUCw8aACwo pic.twitter.com/5FvX1pzoGH