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    Блохин, Роналду, Роналдиньо и Анри номинированы на звание лучшего левого нападающего в истории

    Журнал France Football предложил определить лучшего левого нападающего всех времен.

    В список номинантов включены десять футболистов.

    Это Олег Блохин (СССР), Криштиану Роналду (Португалия), Драган Джаич (Югославия), Райан Гиггз (Уэльс), Тьерри Анри (Франция), Ривалдо, Ривелино, Роналдиньо (все – Бразилия), Карл-Хайнц Румменигге (Германия), Христо Стоичков (Болгария).

    Победителя путем голосования выберут 177 журналистов из ведущих мировых СМИ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: France Football

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    Сегодня, 22:16
    Комментарии6
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      Рейтинг: +953

      Psih86 7 минут назад

      Естественно Роналду!!!

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      Рейтинг: +1941

      FENIX-SL 51 минуту назад

      Роналду это совокупность всех перечисленных в одном

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      Рейтинг: +2446

      Питерский князь 55 минут назад

      На вратаря будет опрос?
      =))))))))

      0
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      Рейтинг: +167

      Октавиус > Питерский князь 43 минуты назад

      https://bombardir.ru/news/613114-France-Football-nominiroval-Yashina-na-zvanie-luchshego-vratarya-v-istorii

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      Рейтинг: +2158

      Puddle 1 час назад

      Конечно же Драган Джаич!!!! А кто это?

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      Рейтинг: +1455

      CSKA57 > Puddle 16 минут назад

      Для массовки все пойдет.

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