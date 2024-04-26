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  • «Ахмат» потребует расследования ситуации с отравлением в «Сочи»

«Ахмат» потребует расследования ситуации с отравлением в «Сочи»

26 апреля 2024, 00:16
2

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал ситуацию с массовым отравлением футболистов «Сочи» в преддверии очного матча двух команд.

– Очень тяжелая игра, очень тяжелая победа крайне важная для нас. Но честно говоря, победу омрачает эта непонятная ситуация с якобы отравлением у «Сочи».

Очень неприятная ситуация. За столько лет и за столько проведенных игр у нас дома в адрес «Ахмата» никто каких‑то подозрений никогда не высказывал.

Честно говоря, мы крайне возмущены и хотим, чтобы по этому поводу провели расследование. Все‑таки президенты у наших клубов дружат.

Вроде как радоваться победе надо, а такой удар по нашему самолюбию! Мы в 18:45 узнали об этом. Для нас крайне неприятная ситуация. К нам приехала команда, в которой якобы произошло то, что никогда прежде не происходило.

– «Сочи» обращался к вам с просьбой о переносе? Или обращался в РФС или РПЛ?

– Нам в 18:45 сказали, что есть какая‑то неприятная ситуация. При этом внутри этой команды, «Сочи», мы не находимся! И мы не имеем прав переносить игру! Это не клубы и не лига решают.

Но если бы возникла реально какая‑то ситуация, то, думаю президенты наших клубов могли бы сами просить о переносе или чем‑то другом, учитывая их отношения.

Для нашего клуба крайне важно разобраться в ситуации. При этом, если бы «Сочи» действительно был в таком нехорошем состоянии… Но они нас даже переигрывали!

– Правильно понял, что просьба о переносе была, но сперва толком вообще не сказали, в чем дело?

– Нам сказали, что футболисты соперника плохо себя чувствуют. Отмечу, «Сочи» прилетел в районе 13:00 в Грозный. Как можно утверждать, что команда отравилась? Все же есть врачи, их заключение… Мы им предложили сдать кровь даже.

Тут еще непонятно, когда они конкретно отравились, если отправились, – вчера, сегодня… Опять же, если отравились вообще, нам об этом неизвестно.

Я могу говорить только за свою команду и не в праве говорить за соперника. Но эта ситуация крайне неприятна. Не могу точно утверждать, готовы ли были все футболисты «Сочи» играть или нет. Но мы видели все, что они играли в футбол.

  • «Ахмат» выиграл со счетом 1:0.
  • В «Сочи» утверждают, что отравились 14 игроков и 5 технических сотрудников.
  • Они проживали в отеле The Local Hotels Grozny, но там сказали, что ничего не знают об инциденте.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сочи Ахмат
Комментарии (2)
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DeStar
1714084272
ага, что имеем в итоге Клуб Сочи который, до матча с ахматом, уже на 80% вылетел из лиги И клуб ахмат, который тоже у вылета стоит с 23 очками, т.е 15 место из 16 Президенты клубов дружат как я понял сильно решили дать ахмату возможность не вылететь с лиги слив игру (тем более это ж ахмат, потом всем извиняться придется долго если вылетят) и вот ситуация, просто слить сложно ,это ведь нужно с игроками говорить, а это не красиво, всплывет потом или еще что а давайте мы отравим игроков или дадим отравиться, а может договорились с игроками о "якобы" отравлении и на матч выходят щеглы которые сливают 3 очка ахмату " по игре" профит. А ахмат еще типа париться, типа расследования желает)) ага)
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