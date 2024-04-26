«Ахмат» потребует расследования ситуации с отравлением в «Сочи»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал ситуацию с массовым отравлением футболистов «Сочи» в преддверии очного матча двух команд.

– Очень тяжелая игра, очень тяжелая победа крайне важная для нас. Но честно говоря, победу омрачает эта непонятная ситуация с якобы отравлением у «Сочи».

Очень неприятная ситуация. За столько лет и за столько проведенных игр у нас дома в адрес «Ахмата» никто каких‑то подозрений никогда не высказывал.

Честно говоря, мы крайне возмущены и хотим, чтобы по этому поводу провели расследование. Все‑таки президенты у наших клубов дружат.

Вроде как радоваться победе надо, а такой удар по нашему самолюбию! Мы в 18:45 узнали об этом. Для нас крайне неприятная ситуация. К нам приехала команда, в которой якобы произошло то, что никогда прежде не происходило.

– «Сочи» обращался к вам с просьбой о переносе? Или обращался в РФС или РПЛ?

– Нам в 18:45 сказали, что есть какая‑то неприятная ситуация. При этом внутри этой команды, «Сочи», мы не находимся! И мы не имеем прав переносить игру! Это не клубы и не лига решают.

Но если бы возникла реально какая‑то ситуация, то, думаю президенты наших клубов могли бы сами просить о переносе или чем‑то другом, учитывая их отношения.

Для нашего клуба крайне важно разобраться в ситуации. При этом, если бы «Сочи» действительно был в таком нехорошем состоянии… Но они нас даже переигрывали!

– Правильно понял, что просьба о переносе была, но сперва толком вообще не сказали, в чем дело?

– Нам сказали, что футболисты соперника плохо себя чувствуют. Отмечу, «Сочи» прилетел в районе 13:00 в Грозный. Как можно утверждать, что команда отравилась? Все же есть врачи, их заключение… Мы им предложили сдать кровь даже.

Тут еще непонятно, когда они конкретно отравились, если отправились, – вчера, сегодня… Опять же, если отравились вообще, нам об этом неизвестно.

Я могу говорить только за свою команду и не в праве говорить за соперника. Но эта ситуация крайне неприятна. Не могу точно утверждать, готовы ли были все футболисты «Сочи» играть или нет. Но мы видели все, что они играли в футбол.