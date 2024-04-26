Глава РПЛ – об отравлении «Сочи» в Грозном: «Ахмат» – самый гостеприимный и надежный клуб в лиге»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал ситуацию с отравлением «Сочи» в Грозном.

«Ахмат» выиграл со счетом 1:0.

В «Сочи» утверждают, что отравились 14 игроков и 5 технических сотрудников.

Они проживали в отеле The Local Hotels Grozny, но там сказали, что ничего не знают об инциденте.

– Действительно, поступил звонок и письмо от футбольного клуба «Сочи», что футболисты отравились и не могут играть. Было написано официальное обращение, но есть регламент, где чeтко написано, что перенос и внесение даты проведения матча возможен только при согласовании президента РПЛ и решения президента РФС при одном условии – форс-мажор.

Является ли это форс-мажором? Сколько футболистов отравилось? Такой трактовки нет. Мне искренне жаль футболистов «Сочи» и болельщиков, что случилась такая ситуация, но я не мог переносить матч», – сказал Алаев.

– Допускаете, что «Ахмат» может брать причастен к отравлению игроков «Сочи»?

– Перестаньте! Я не хочу обсуждать теории заговора. Все мы прекрасно знаем, что за 15 лет РПЛ «Ахмат» – самый гостеприимный и надeжный. Никогда такого даже близко не было. Я даже не хочу это обсуждать. Я отношусь с уважением и к «Сочи», и к «Ахмату». Всякое в жизни бывает. Наверное, у вас тоже было когда-то отравление, но строить теории заговора точно не надо.