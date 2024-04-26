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  • Подробности отравления «Сочи»: симптомы наступили через два часа после обеда в грозненской гостинице

Подробности отравления «Сочи»: симптомы наступили через два часа после обеда в грозненской гостинице

26 апреля 2024, 23:03
45

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер прокомментировал ситуацию с отравлением «Сочи» в Грозном.

  • «Ахмат» выиграл со счетом 1:0.
  • В «Сочи» утверждают, что отравились 14 игроков и 5 технических сотрудников.
  • Они проживали в отеле The Local Hotels Grozny, но там сказали, что ничего не знают об инциденте.

«Я разговаривал с людьми из «Сочи», хотел услышать о случившемся своими ушами. Футболисты почувствовали симптомы через два часа после обеда в грозненской гостинице. Кто-то раньше, кто-то позже, кто-то, как Алексей Сутормин, уже во время игры – ему стало плохо, из-за чего потребовалась замена. Так или иначе помощь потребовалась 14 (!) футболистам «барсов», и большинство из них не смогло сыграть, а некоторые вышли через силу, точнее, через слабость. Плохо себя почувствовали также пообедавший с командой водитель и официантка.

В «Сочи» никто не утверждает (по крайней мере, публично), что конкуренты по борьбе за выживание из «Ахмата» сделали это умышленно. Лейтмотив: такое, когда речь об общепите, может случиться где и когда угодно. Не слышал я со стороны сочинцев и громких требований расследования (какое, что интересно, прозвучало со стороны... хозяев: любопытно, как бы это выглядело). Да, говорят в «Сочи», неплохо бы провести проверку кухни отеля Роспотребнадзором, но акцента на этом не делают. Они смотрят вперед и тратить эмоции на то, что уже позади (игроки сегодня худо-бедно восстановились, неважно почувствовал себя только один из молодежки, также обедавший вчера с основой), смысла не видят.

Вопрос в другом – почему лига оперативно не отреагировала на сигнал «Сочи» и не перенесла матч, чего, собственно, приезжий клуб и хотел. Это форс-мажор, такое может произойти с кем угодно. И я сомневаюсь, что просьбы «Зенита», «Спартака», ЦСКА в такой ситуации не удовлетворили бы. А тут – вы, типа, кто такие?

В Кубке ни «Ахмата», ни «Сочи» уже нет, и можно было бы сдвинуть игру на слот в середине наступающей недели. В следующем туре «Ахмат» играет с «Пари НН» 28-го в 14.00, и сдвижка игры с «Сочи» на день повлекла бы необходимость переноса на сутки и этого уже очень близкого матча – тут сложности понятны. Но почему не сдвинуть «Краснодар» – «Ахмат» с 4-го на 5-е (когда и «Динамо» – «Сочи» сыграют) и не провести важную для обеих команд игру за выживание 2-го – мне непонятно.

Когда генеральный директор грозненцев Айдамиров вместо сочувствия публично задается вопросом, где отравились сочинцы, учитывая их прилет в день матча, и вообще было ли отравление – это звучит некрасиво. Ведь в следующий раз такое и с его командой, не дай Бог, может произойти.

Если бы это прозвучало в ответ на обвинение в умышленном выведении конкурентов из строя – я бы слова Айдамирова понял и поддержал. Но «Сочи» и его отлично работающий испанский главный тренер Роберто Морено никого ни в чем, насколько я понимаю, не обвиняли, а только задались вопросом, почему нельзя было оперативно сделать перенос, если всей команде стало плохо. Мне это тоже непонятно. И закрывать глаза на эту историю, замалчивать ее нельзя.

Кстати, поражение в Грозном стало для «Сочи» первым этой весной. Могу себе представить, как обидно команде первый раз в 2024 году проигрывать вот так. И резко увеличивать свои шансы на вылет», – написал Рабинер.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Сочи Ахмат
Комментарии (45)
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шахта Заполярная
1714162967
А Сочи Ростову в пандемию что показало, издевались над детьми. Карма.
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MazaiNN
1714165340
Ахмат им выделил запас туалетной бумаги на обратную дорогу.
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vvv123
1714171809
Запрещенный прием Кадырова. Но в китайских стратегиях такие приемы являются основными!
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aldo conte
1714183244
Кто бы сомневался, что "Ахмат" пойдёт на все тяжкие, чтобы остаться в РПЛ. Что нельзя одним, можно другим. ***** стандарты были, есть и будут. Всем другим урок, будьте бдительны, когда приезжаете в Грозный.
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Валя Ромашина
1714184402
Нисколько в этом не сомневаюсь . Но следующие действия можно сделать проще , купить игрока который в своей штрафной организует для своей команды пенальти .
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sochi-2013
1714194695
Не читал комментарии, но наверняка, штук 10 обиженок про карму отписалось. Вот сомневаюсь я в причастности Ахмата к отравлению, но если это не форс-мажор, то .......что?
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МасСуд
1714200313
Поплачьте
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andr45
1714201333
Отравление игроков "Сочи" - это грозное предупреждение всем командам: ТРЕПЕЩИТЕ, ПОЩАДЫ НЕ БУДЕТ!!
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...уефан
1714213346
...вопрос к медицинской службе Сочи, почему при явных признаках массового отравления они не обратились в экстренные медицинские службы г. Грозный?. А если бы игрокам потребовалась срочная детоксикации? А вдруг это начало вирусной эпидемии? И тем самым вы нарушили все медицинские инструкции по поводу нераспространения эпидемий. Я так понимаю, что ни у кого из заболевших даже забор анализов был не проведен?... Много вопросов...
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