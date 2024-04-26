Подробности отравления «Сочи»: симптомы наступили через два часа после обеда в грозненской гостинице

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер прокомментировал ситуацию с отравлением «Сочи» в Грозном.

«Ахмат» выиграл со счетом 1:0.

В «Сочи» утверждают, что отравились 14 игроков и 5 технических сотрудников.

Они проживали в отеле The Local Hotels Grozny, но там сказали, что ничего не знают об инциденте.

«Я разговаривал с людьми из «Сочи», хотел услышать о случившемся своими ушами. Футболисты почувствовали симптомы через два часа после обеда в грозненской гостинице. Кто-то раньше, кто-то позже, кто-то, как Алексей Сутормин, уже во время игры – ему стало плохо, из-за чего потребовалась замена. Так или иначе помощь потребовалась 14 (!) футболистам «барсов», и большинство из них не смогло сыграть, а некоторые вышли через силу, точнее, через слабость. Плохо себя почувствовали также пообедавший с командой водитель и официантка.

В «Сочи» никто не утверждает (по крайней мере, публично), что конкуренты по борьбе за выживание из «Ахмата» сделали это умышленно. Лейтмотив: такое, когда речь об общепите, может случиться где и когда угодно. Не слышал я со стороны сочинцев и громких требований расследования (какое, что интересно, прозвучало со стороны... хозяев: любопытно, как бы это выглядело). Да, говорят в «Сочи», неплохо бы провести проверку кухни отеля Роспотребнадзором, но акцента на этом не делают. Они смотрят вперед и тратить эмоции на то, что уже позади (игроки сегодня худо-бедно восстановились, неважно почувствовал себя только один из молодежки, также обедавший вчера с основой), смысла не видят.

Вопрос в другом – почему лига оперативно не отреагировала на сигнал «Сочи» и не перенесла матч, чего, собственно, приезжий клуб и хотел. Это форс-мажор, такое может произойти с кем угодно. И я сомневаюсь, что просьбы «Зенита», «Спартака», ЦСКА в такой ситуации не удовлетворили бы. А тут – вы, типа, кто такие?

В Кубке ни «Ахмата», ни «Сочи» уже нет, и можно было бы сдвинуть игру на слот в середине наступающей недели. В следующем туре «Ахмат» играет с «Пари НН» 28-го в 14.00, и сдвижка игры с «Сочи» на день повлекла бы необходимость переноса на сутки и этого уже очень близкого матча – тут сложности понятны. Но почему не сдвинуть «Краснодар» – «Ахмат» с 4-го на 5-е (когда и «Динамо» – «Сочи» сыграют) и не провести важную для обеих команд игру за выживание 2-го – мне непонятно.

Когда генеральный директор грозненцев Айдамиров вместо сочувствия публично задается вопросом, где отравились сочинцы, учитывая их прилет в день матча, и вообще было ли отравление – это звучит некрасиво. Ведь в следующий раз такое и с его командой, не дай Бог, может произойти.

Если бы это прозвучало в ответ на обвинение в умышленном выведении конкурентов из строя – я бы слова Айдамирова понял и поддержал. Но «Сочи» и его отлично работающий испанский главный тренер Роберто Морено никого ни в чем, насколько я понимаю, не обвиняли, а только задались вопросом, почему нельзя было оперативно сделать перенос, если всей команде стало плохо. Мне это тоже непонятно. И закрывать глаза на эту историю, замалчивать ее нельзя.

Кстати, поражение в Грозном стало для «Сочи» первым этой весной. Могу себе представить, как обидно команде первый раз в 2024 году проигрывать вот так. И резко увеличивать свои шансы на вылет», – написал Рабинер.