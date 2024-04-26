Дюков объяснил, почему матч «Ахмат» – «Сочи» не перенесли

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с отравлением «Сочи» в Грозном.

«Ахмат» выиграл со счетом 1:0.

В «Сочи» утверждают, что отравились 14 игроков и 5 технических сотрудников.

Они проживали в отеле The Local Hotels Grozny, но там сказали, что ничего не знают об инциденте.

– «Сочи» обратился с письмом в лигу, в РФС. Матч в итоге не перенесли. Что касается регламента, то перенос возможен, но для этого нужны определенные обстоятельства категории форс‑мажора. Экстремальные погодные условия, но в данном случае их не было. Поэтому у команды «Сочи» был выбор: или выйти на матч, или не выйти и потом доказывать форс‑мажорные обстоятельства. «Сочи» принял решение выйти на эту игру.

– Может ли лига принимать решение самостоятельно?

– Вполне возможно. Думаю, соответствующие консультации мы проведем.