РПЛ. «Ахмат» в скандальном матче обыграл «Сочи» (1:0) и покинул зону вылета

«Ахмат» дома победил «Сочи» в матче перенесенного 21-го тура чемпионата России.

Грозненцы выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Лечи Садулаева на 30-й минуте.

Сочинцы просили перенести встречу из-за 14 отравленных футболистов, но им отказали.

Набрав три очка, «Ахмат» покинул зону вылета и даже зону стыков – команда поднялась с 15-го на 12-е место в таблице РПЛ.

«Сочи» остался на последней строчке – отставание от зоны стыков составляет пять баллов.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур

Ахмат (Грозный) – Сочи – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Садулаев, 30.

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