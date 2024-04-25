РПЛ. «Ахмат» в скандальном матче обыграл «Сочи» (1:0) и покинул зону вылета

«Ахмат» дома победил «Сочи» в матче перенесенного 21-го тура чемпионата России.
Грозненцы выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Лечи Садулаева на 30-й минуте.
Сочинцы просили перенести встречу из-за 14 отравленных футболистов, но им отказали.
Набрав три очка, «Ахмат» покинул зону вылета и даже зону стыков – команда поднялась с 15-го на 12-е место в таблице РПЛ.
«Сочи» остался на последней строчке – отставание от зоны стыков составляет пять баллов.
Россия. Премьер-лига. 21-й тур
Ахмат (Грозный) – Сочи – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Садулаев, 30.
Источник: «Бомбардир»