14 футболистов «Сочи» отравились в Грозном перед матчем с «Ахматом»: «У нас даже некем их заменить»

В «Сочи» случилось массовое отравление в преддверии игры 21-го тура РПЛ против «Ахмата».
– «Сочи» опоздал на стадион, в чем была причина?
– Всe просто – после обеда нескольким игрокам нездоровилось. Кого‑то подташнивало, у кого‑то была диарея.
Сначала было всего два игрока, которым нездоровилось, но со временем их становилось больше, в итоге получилось 14 игроков и пять человек из персонала.
У этих футболистов обезвоживание, они не готовы играть… Но это соревнование такого уровня, и нас, видимо, заставили играть, поэтому мы приехали [на стадион].
– Удалось ли «Сочи» собрать боевой состав, учитывая проблемы из‑за отравлений?
– Пришлось выбирать несколько игроков, которые лучше себя чувствуют и менее пострадали в этой ситуации.
Несколько игроков «Сочи» сейчас даже толком не могут двигаться. К сожалению, у нас даже некем их заменить.
- Матч «Ахмат» – «Сочи» должен начаться в 20:30 мск.
- Обе команды идут в зоне прямого вылета РПЛ.