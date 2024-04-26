Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-арбитр Федотов указал на две ошибки Казарцева против «Спартака» в дерби с ЦСКА

Экс-арбитр Федотов указал на две ошибки Казарцева против «Спартака» в дерби с ЦСКА

26 апреля 2024, 00:46
16

Бывший судья Игорь Федотов проанализировал работу Василия Казарцева, обслуживавшего матч 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (0:0).

Ранее он констатировал, что главный арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота армейцев за игру рукой Федора Чалова.

Также Федотов указал, что Казарцев ошибся, не удалив с поля защитника ЦСКА Мойзеса за грубый фол. Бразилец наступил шипами на икроножную мышцу Манфреду Угальде.

«Чистейшая красная карточка Мойзесу. Казарцев должен был удалять его сам.

Тут было всe: попадание открытыми шипами в незащищeнную часть ноги, плюс он вес тела туда перенeс.

Я не могу понять, почему Мешков не позвал Казарцева смотреть повтор», – сказал Федотов.

Герои главного дерби страны: вспомните футболистов по культовым моментам противостояния?

Еще по теме:
Мостовой – о матче ЦСКА – «Спартак»: «Футбол состоит не только из голов» 3
Обращение Радимова к Мажичу после матча ЦСКА – «Спартак» 16
Денисов ответил, чем его не устроило судейство в матче ЦСКА – «Спартак» 2
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Чалов Федор Мойзес Федотов Игорь Казарцев Василий
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1714082859
мюллер рулит казарцев под колпаком
Ответить
timon2401
1714104585
Потому что что Мешков что Казарцев два га.Н.дона!!!! Гнать таких из судейского корпуса санными тряпками!!!
Ответить
BarStep
1714106866
Заныли хавроньи! Точнее завизжали :) А на днях в нас камни бросали… Хотя с Федотовым соглашусь, - низкоквалифицированное судейство было вчера
Ответить
Freyd
1714109198
Таких как Казарцев отстранять от судейства пожизненно,непотопляемое чмо.
Ответить
Марк Аврелий!
1714110612
Тень Гинера на стадионе ЦСКА закрыла от судьи эти нарушения!
Ответить
mahan
1714111323
Да, судьи как обычно судят не в пользу Спартака, пенальти чистейший, это уже прокоментировали многие арбитры и все как один сказали, это пенальти. И 100% удаление Мойзеса. ЦСКА вытащили в этом матче судьи.
Ответить
oyabun
1714112534
Как только узнал что судьей будет Казарцев, сразу понял что снова будет судейский беспредел против Спартака. Так оно и вышло.
Ответить
Цугундeр
1714114189
Бурные и продолжительные аплодисменты розовыми ладошками .
Ответить
andr45
1714114879
Более продажной и злобной сволочи рассейские футбольные решалы во всем мире не найти. Пусть их постигнет судьба Красса, которому в глотку влили золото) Этим же можно в одно известное место запихать банковские карточки, свернув их в трубочку
Ответить
anatolich72
1714125109
Хочешь испортить дерби ставь м. У. Д. А. К. А. казарцева.
Ответить
Главные новости
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
21:25
5
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
21:12
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
20:57
1
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
20:27
7
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
20:17
1
Неймар вступил в перепалку с болельщиками «Атлетико Минейро»
20:09
Жена Смолова скептически высказалась о свадьбе Роналду с Джорджиной: «У меня скрепы скрепят»
19:55
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
19:30
5
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
19:08
8
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
18:30
4
Все новости
Все новости
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
21:51
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
20:45
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
19:30
5
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
18:30
4
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
18:13
7
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
17:30
5
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
17:19
8
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
17:09
2
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
17:02
4
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
16:42
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
16:22
14
Бабаев сменит московское «Динамо» на махачкалинское
15:53
4
Фото«Крылья Советов» подписали экс-игрока ЦСКА и «Зенита»
15:47
2
Игрок сборной Чили прокомментировал свой переход в «Динамо»
15:42
3
Селюк назвал большую проблему «Спартака»: «Так чемпионами не становятся»
15:30
3
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
14:55
1
Кисляк оценил переход Олейникова в ЦСКА
14:46
1
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
3
Вендел не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом»
13:33
3
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
6
Кисляк оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
13:16
1
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
7
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+