Экс-арбитр Федотов указал на две ошибки Казарцева против «Спартака» в дерби с ЦСКА

Бывший судья Игорь Федотов проанализировал работу Василия Казарцева, обслуживавшего матч 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (0:0).

Ранее он констатировал, что главный арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота армейцев за игру рукой Федора Чалова.

Также Федотов указал, что Казарцев ошибся, не удалив с поля защитника ЦСКА Мойзеса за грубый фол. Бразилец наступил шипами на икроножную мышцу Манфреду Угальде.

«Чистейшая красная карточка Мойзесу. Казарцев должен был удалять его сам.

Тут было всe: попадание открытыми шипами в незащищeнную часть ноги, плюс он вес тела туда перенeс.

Я не могу понять, почему Мешков не позвал Казарцева смотреть повтор», – сказал Федотов.

Герои главного дерби страны: вспомните футболистов по культовым моментам противостояния?