Мостовой – о матче ЦСКА – «Спартак»: «Футбол состоит не только из голов»

Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

Столичное дерби завершилось со счетом 0:0.

Это 1-я нулевая ничья в этом противостоянии за 21 год.

«Спартак» разобрал по полочкам «Ростов», а с ЦСКА, видите, нулевая ничья, которая многим не понравилась. Кричат, мол, скучно и сухо. А что такого? Игра держала все 90 минут в напряжении. Соперники были равны, поэтому и градус этого напряжения, выливался в борьбе, в единоборствах.

Так что мне, например, футбол понравился. Не забили, да, но футбол же не только из голов состоит», – сказал Мостовой.