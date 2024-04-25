Экс-арбитр Федотов изменил мнение по эпизоду с рукой Чалова: «Это пенальти»

Бывший судья Игорь Федотов указал на ошибку арбитров, обслуживавших матч 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (0:0).

По его мнению, рефери должны были назначить пенальти в ворота армейцев за контакт руки Федора Чалова с мячом внутри собственной штрафной площади.

Изначально Федотов говорил, что нарушения правил в этом эпизоде не было, но затем изменил мнение.

«Я сейчас увидел этот эпизод с другого ракурса и вывел на большой экран телевизора.

Чалов не попадает бедром по мячу, при этом у него есть движение рукой в сторону мяча. Грубо говоря, он подбил рукой мяч.

Казарцев стоял за спиной и не видел этот момент. Соответственно, это вмешательство ВАР и пенальти», – сказал Федотов.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»