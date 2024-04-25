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  • Экс-арбитр Федотов изменил мнение по эпизоду с рукой Чалова: «Это пенальти»

Экс-арбитр Федотов изменил мнение по эпизоду с рукой Чалова: «Это пенальти»

25 апреля 2024, 22:57
11

Бывший судья Игорь Федотов указал на ошибку арбитров, обслуживавших матч 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (0:0).

По его мнению, рефери должны были назначить пенальти в ворота армейцев за контакт руки Федора Чалова с мячом внутри собственной штрафной площади.

Изначально Федотов говорил, что нарушения правил в этом эпизоде не было, но затем изменил мнение.

«Я сейчас увидел этот эпизод с другого ракурса и вывел на большой экран телевизора.

Чалов не попадает бедром по мячу, при этом у него есть движение рукой в сторону мяча. Грубо говоря, он подбил рукой мяч.

Казарцев стоял за спиной и не видел этот момент. Соответственно, это вмешательство ВАР и пенальти», – сказал Федотов.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Чалов Федор Федотов Игорь Казарцев Василий
Комментарии (11)
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saf05
1714075422
Поэтому ты и экс орбитр
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DVOK68
1714075451
Это уже неактуально.
Ответить
BAIv
1714077417
Ты не ВАР, иди гуляй! ЭСК придумает посему тука не рука, нога не нога!
Ответить
FCSpartakM
1714079157
Даже тренер коней согласен,что это пенальти
Ответить
Krics
1714086387
Красную за наступ на икроножную,даже жёлтую нельзя,ихмо.
Ответить
Zoge
1714104318
Это другое!
Ответить
vovinho11
1714131620
Ничья приемлемый результат
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