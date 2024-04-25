Экс-арбитр Федотов разобрал эпизод с неназначенным пенальти в ворота ЦСКА за руку Чалова

Бывший судья Игорь Федотов прокомментировал спорный момент в матче 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

Мяч попал в руку Федору Чалову в штрафной площади армейцев.

Арбитр Василий Казарцев посчитал, что нарушения правил не было.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию дерби ЦСКА – «Спартак».

«Казарцева правильно не позвали смотреть эпизод с Чаловым, потому что не было явной и очевидной ошибки.

Чалов пытался сыграть бедром. Попал мяч в бедро или нет – не видно. Дальше мяч попал в руку, которая находилась в естественном положении, а Чалов испугался и руку отдeрнул», – сказал Федотов.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

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