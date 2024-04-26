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Обращение Радимова к Мажичу после матча ЦСКА – «Спартак»

26 апреля 2024, 20:46
16

Бывший зенитовец Владислав Радимов опубликовал пост по итогам матча 21-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» (0:0). Он недоволен судейством.

«Не хочется, но снова приходится говорить про судейство!

Игра скучная, это понятно. Борьба, тактические шахматы, все что угодно, но суть не в этом.

Эпизод с Мойзесом и Манфредом Угальде понятен и однозначен – это красная, краснее просто некуда, и на повторе это видно. Допускаю, что судья был не в той позиции и не увидел. Допускаю, что VAR оценил эпизод иначе. И, если честно, не так страшно даже то, что судьи проглядели этот эпизод и ошиблись, – ну не бывает же судейства совершенно безошибочного. Бесит другое!

Ну дайте вы уже переговоры VAR и главного, покажите, опубликуйте, давайте вместе поймем, почему ошибка была совершена. Вы ввели объявление в микрофон решений арбитров в межсезонье, но почему в таких очевидных моментах, как этот, никто не понимает, почему именно такое решение было принято? Недавно спорный момент случился в матче «Реала» и «Барсы», но Ла Лига опубликовала переговоры и всем все стало понятно!

Опубликуйте переговоры VAR немедленно! Обращаюсь к Милораду Мажичу и Павлу Каманцеву, потому что терпеть это нет сил! Если этого не случится, иначе как трусостью я это воспринимать не могу. Иначе я просто не верю ни одному руководителю судейского корпуса, и ответа нужно будет требовать у руководителей РПЛ!» – написал Радимов.

  • Мажич возглавляет судейский корпус России с 2023 года.
  • ЦСКА и «Спартак» впервые с 2003 года сыграли 0:0.

Герои главного дерби страны: вспомните футболистов по культовым моментам противостояния?

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Источник: телеграм-канал Владислава Радимова
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Радимов Владислав
Комментарии (16)
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oyabun
1714154047
Радимов правильные вещи говорит. Но это же нереально - "Пчелы против меда". Не станут они публиковать свои продажные переговоры.
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BANNIKOV1970
1714154100
прав на все 100
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timon2401
1714154606
Видимо в этот самый момент приехал Самокат и ребятам на VARе было не до судейских тонкостей))
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...уефан
1714155134
...а вот здесь, просто - грех, не согласиться с Радимовым!...
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ScarlettOgusania
1714156228
а было бы интересно послушать о чём между собой перетирают два слепых крота по всем трём эпизодам: пеналь, ЖК Дуарте и КК Мойзесу) решения судей должны быть понятны болельщикам прежде всего - Мажич, на ковёр!)
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Кузьмич на трибуне
1714156782
Согласен с Радимовым и двумя руками "ЗА". Переговоры между главным арбитром и судьями на VAR, должны проходить по громкой связи.
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Filllllll
1714159036
Радимова трудно заподозрить в симпатии к Спартаку... Но он прав, такие моменты, это однозначно, никто из "Спартачей" бы слова не сказал, если бы нашего за такое удалили. Момент с рукой тоже непонятен, сколько раз объясняли, что это пенальти, а тут нет. Такое ощущение, что правила в нашем футболе подстраиваются под конкретный матч. Или судьи реально никакие. Хоть объяснили бы, в чём причины, я не понял, например. Хотя счёт по игре. И Мойзес молодец, бегал за Угальде, после нарушения, переживал, это было видно. Он наверное сам охренел, что его не удалили
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лоист
1714159876
Это была концовка матча 88 минута не думаю что удаление повлияло бы на результат, при унылой игре все сваливать на судью это дешева, Смотрите правде в глаза
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шахта Заполярная
1714162497
Не ну реально прав Радимов. Пора это болото судейское осушать.
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Красногвардейчик
1714234457
Буланов....это единственный эпизод тебя возмутил? согласен, качество футбола низкое, и судейка ошибался в обе стороны....но это наша днищенская РПЛ, коррумпированная Газпромом твоим же....не возмущайся
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