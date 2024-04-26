Обращение Радимова к Мажичу после матча ЦСКА – «Спартак»

Бывший зенитовец Владислав Радимов опубликовал пост по итогам матча 21-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» (0:0). Он недоволен судейством.

В поле судил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.

«Не хочется, но снова приходится говорить про судейство!

Игра скучная, это понятно. Борьба, тактические шахматы, все что угодно, но суть не в этом.

Эпизод с Мойзесом и Манфредом Угальде понятен и однозначен – это красная, краснее просто некуда, и на повторе это видно. Допускаю, что судья был не в той позиции и не увидел. Допускаю, что VAR оценил эпизод иначе. И, если честно, не так страшно даже то, что судьи проглядели этот эпизод и ошиблись, – ну не бывает же судейства совершенно безошибочного. Бесит другое!

Ну дайте вы уже переговоры VAR и главного, покажите, опубликуйте, давайте вместе поймем, почему ошибка была совершена. Вы ввели объявление в микрофон решений арбитров в межсезонье, но почему в таких очевидных моментах, как этот, никто не понимает, почему именно такое решение было принято? Недавно спорный момент случился в матче «Реала» и «Барсы», но Ла Лига опубликовала переговоры и всем все стало понятно!

Опубликуйте переговоры VAR немедленно! Обращаюсь к Милораду Мажичу и Павлу Каманцеву, потому что терпеть это нет сил! Если этого не случится, иначе как трусостью я это воспринимать не могу. Иначе я просто не верю ни одному руководителю судейского корпуса, и ответа нужно будет требовать у руководителей РПЛ!» – написал Радимов.

Мажич возглавляет судейский корпус России с 2023 года.

ЦСКА и «Спартак» впервые с 2003 года сыграли 0:0.

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