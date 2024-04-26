Мостовой: «Я получил удовольствие от матча ЦСКА – «Спартак»

Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

Столичное дерби завершилось со счетом 0:0.

Это 1-я нулевая ничья в этом противостоянии за 21 год.

«Смотрю, многие говорят, что скучно без того и этого. А почему все думают, что футбол – это 3:3? Интрига была до последних минут. Команды были достойны друг друга.

Футбол – это же не только голы, но и самоотверженные действия. Их было предостаточно. Это, кстати, пример для многих команд, когда мы говорим: «Ну eлки-палки, ошиблись, поскользнулись, упали, обрезали». Напряжение-то большое было. А счeт закономерный», – сказал Мостовой.