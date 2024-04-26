Юран выдвинул ультиматум руководству «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заявил, что может летом покинуть клуб.

«Я доведу до конца, команду не то что сохраню [в РПЛ], оставлю еe в 10-ке, уверен в этом. Просто будет столько нервов и седины, но ничего.

Скажу и губернатору: если не будет усиления – извинюсь перед болельщиками, не останусь.

Хочу ещe пожить, довоспитать детей. Потому что это действительно колоссальные нервы, на пределе», – сказал Юран.

«Пари НН» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 28 очками в 25 турах.

Нижегородцы проиграли 5 матчей подряд в чемпионате.

Юран возглавляет команду с апреля 2023 года.

Герои главного дерби страны: вспомните футболистов по культовым моментам противостояния?