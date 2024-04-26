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Юран выдвинул ультиматум руководству «Пари НН»

26 апреля 2024, 01:00
20

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заявил, что может летом покинуть клуб.

«Я доведу до конца, команду не то что сохраню [в РПЛ], оставлю еe в 10-ке, уверен в этом. Просто будет столько нервов и седины, но ничего.

Скажу и губернатору: если не будет усиления – извинюсь перед болельщиками, не останусь.

Хочу ещe пожить, довоспитать детей. Потому что это действительно колоссальные нервы, на пределе», – сказал Юран.

  • «Пари НН» занимает 10-е место в таблице РПЛ с 28 очками в 25 турах.
  • Нижегородцы проиграли 5 матчей подряд в чемпионате.
  • Юран возглавляет команду с апреля 2023 года.

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Источник: страница «Пари НН» в соцсети ВКонтакте
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Юран Сергей
Комментарии (20)
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Исмо
1714107715
Я смотрю здесь одни дегенераты, за некоторым исключением)
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Исмо
1714107747
Юран, настоящий профессионал!!!
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rash1959
1714108026
Пусть он обратится к населению НН, пенсионерам-инвалидам-врачам-детям, Типа, если не соберёте ещё денег, то я заплачу. Они тебе живо соберут мешок звиздюлей.
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neim
1714113072
Хватит строить из себя крутого мэна ! Успокойся и прими как должное - летом тебя пнут под зад с твоими требования искать лучшей доли.
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Цугундeр
1714114042
Страшнее зверя нет , чем неопохмелённый медоед .
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Январь 59
1714114542
Ну допустим если набрать в команду игроков высшего уровня, то и Юран не нужен, они и без тренера будут побеждать. Суть работы тренера- в умении поставить технику(не хватает у игрока техники, разбери с этим игроком то что у него не получается, пусть работает с мячом индивидуально(чеканит мяч, проходит с мячом змейки, играет в одно касание со стеной). Никакие физнагрузки не заменят отработки технических упражнений. Умение обращаться с мячом- не подменит скоростных качеств игрока и его выносливости. Помнится в начале двухтысячных, часто был на тренировках ФК Кубань. И что меня больше все удивляло- так это силовые нагрузки, пробежки, прыжки-лягушки, челноки и прочие упражнения без мяча занимали один час и сорок минут. Потом два тайма по 15 м
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Xesus
1714119370
Держись Сережа...
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...уефан
1714119864
... Всё по честному, Без обмана, У Серёги, У Юрана...
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СПОРТ 21 века
1714228921
Юран стареет с каждой игрой, уже даже жалко его. Как он постарел ужас просто! Сколько нервов забирает футбол, работа тренером, а Сергей уже не молодой, здоровье уже не то что раньше. Впереди к тому же сложный календарь, хотя у кого он лёгкий, но для Николаевича это очередной стресс. Париж, конечно, не вылетит напрямую (хотя футбол штука такая), но может до конца сезона ещё не раз проиграть. И если предположим, низы будут набирать очки, то никакой гарантии не будет, что Юран сохранится без стыков.
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alefreddy
1714570704
У волшебника Сулеймана как у Сереги Юрана(в Багдаде все спокойно)
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