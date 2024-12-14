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    • Аршавин ответил, как отреагировал бы на решение сына пойти в медиафутбол

    Аршавин ответил, как отреагировал бы на решение сына пойти в медиафутбол

    Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин не приемлет, чтобы его сын Арсений пошел в медиафутбол.

    «Если бы сын сказал мне, что хочет играть за «Амкал» или 2DROTS? Ответил бы ему: «Нахер ты тогда футболом занимаешься столько лет?».

    Я за профессиональный футбол, медиафутбол – это вообще не то. Я и медиафутбол – это две разные планеты», – сказал Аршавин.

    • Сын Андрея Арсений занимается в академии «Спартака».
    • Мама Арсения – телеведущая Юлия Барановская.
    • Аршавин выступал в Европе за «Арсенал».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    14.12.2024 18:01
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    Комментарии (3)
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    Интерес
    1734189543
    Пока похоже,что сын-спартаковец спросит скорее мнение мамы-Барановской.
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    Мордаванин
    1734189834
    «Если бы сын сказал мне, что хочет играть за «Амкал» или 2DROTS? Ответил бы ему: «Нахер ты тогда футболом занимаешься столько лет?». Я за профессиональный футбол, медиафутбол – это вообще не то. " прохирачил рэп какой то видимо разбудили звезду йоу
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    ...уефан
    1734190787
    ..."Я тебя породил, я тебя и убью!"(с)...
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