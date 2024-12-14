Аршавин ответил, как отреагировал бы на решение сына пойти в медиафутбол

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин не приемлет, чтобы его сын Арсений пошел в медиафутбол.

«Если бы сын сказал мне, что хочет играть за «Амкал» или 2DROTS? Ответил бы ему: «Нахер ты тогда футболом занимаешься столько лет?».

Я за профессиональный футбол, медиафутбол – это вообще не то. Я и медиафутбол – это две разные планеты», – сказал Аршавин.

Сын Андрея Арсений занимается в академии «Спартака».

Мама Арсения – телеведущая Юлия Барановская.

Аршавин выступал в Европе за «Арсенал».

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