«Зенит» призвали избавиться от Вендела и Клаудиньо

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что «Зениту» надо избавиться от Вендела и Клаудиньо.
«Когда у футболистов пропадает мотивация, это ничем хорошим не заканчивается. За Клаудиньо и Вендела заплатили большие деньги. Если «Зениту» предложат хорошую сумму, клубу надо их отпускать.
Каждый год «Зенит» становится чемпионом и выигрывает кубок. Находить мотивацию им очень сложно. Тем более у них есть предложения из Бразилии», – сказал Хомуха.
- Клаудиньо и Вендел получают в год по 5 миллионов евро.
- «Зенит» идет в РПЛ 2-м.
- Команда выиграла 6 последних сезонов.
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