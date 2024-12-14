«Зенит» призвали избавиться от Вендела и Клаудиньо

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что «Зениту» надо избавиться от Вендела и Клаудиньо.

«Когда у футболистов пропадает мотивация, это ничем хорошим не заканчивается. За Клаудиньо и Вендела заплатили большие деньги. Если «Зениту» предложат хорошую сумму, клубу надо их отпускать.

Каждый год «Зенит» становится чемпионом и выигрывает кубок. Находить мотивацию им очень сложно. Тем более у них есть предложения из Бразилии», – сказал Хомуха.

Клаудиньо и Вендел получают в год по 5 миллионов евро.

«Зенит» идет в РПЛ 2-м.

Команда выиграла 6 последних сезонов.

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