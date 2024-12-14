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    «Зенит» призвали избавиться от Вендела и Клаудиньо

    Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что «Зениту» надо избавиться от Вендела и Клаудиньо.

    «Когда у футболистов пропадает мотивация, это ничем хорошим не заканчивается. За Клаудиньо и Вендела заплатили большие деньги. Если «Зениту» предложат хорошую сумму, клубу надо их отпускать.

    Каждый год «Зенит» становится чемпионом и выигрывает кубок. Находить мотивацию им очень сложно. Тем более у них есть предложения из Бразилии», – сказал Хомуха.

    • Клаудиньо и Вендел получают в год по 5 миллионов евро.
    • «Зенит» идет в РПЛ 2-м.
    • Команда выиграла 6 последних сезонов.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    14.12.2024 20:10
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    Комментарии (14)
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    serhio80
    1734196694
    Теперь осталось найти того, кто им по 5 лямов положит)
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    Cleaner
    1734197705
    Клаудиньо и Вендел получают в год по 5 миллионов евро! Для них это хорошая МОТИВАЦИЯ никуда из Зенита не уходить!!!...)))
    Ответить
    andrei-sarap-yandex
    1734197993
    СЕМАКА тоже надо убирать.....команда превратилась в АМКАР ......СКУЧНО +
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    Литейный 4 (returned)
    1734198622
    Клаву нужно убирать. У Вендела вроде мозги есть. Он ещё может с Глушенковым в тандеме пофеерить. Гыгыгы
    Ответить
    ...уефан
    1734202197
    ...вот приедет поездом Богданыч с Альбиона во тумане и всё разрулит - кого продать, кого купить!... Назад, только поездом. Хватит, налетались...
    Ответить
    VVM1964
    1734202483
    Нельзя так с россиянами - сначала от Малкома избавились, а теперь еще и Клаудиньо ! ))) Руки прочь от россиян !!! )))
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    raritet
    1734205949
    Клаву давным давно нужно было отдать . За любые деньги. Он , как вирус гриппа в команде.
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    FWSPM
    1734206546
    надо было вовремя обновлять состав а не почивать на лаврах теперь пустят газовик на колбасу
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    Борис34684
    1734231267
    А мне кажется, что Семак просто перестал справляться со своей бандой гастарбайтеров.
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    Semenycch
    1734266292
    Клаудиньо нужно продавать. Парень очень хочет в Бразилию, а в Зените просто отбывает номер. Насильно удерживать талантливого футболиста нельзя! По Венделу, все зависит от мнения самого футболиста.
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