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    Зобнин охарактеризовал Станковича как человека

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин на ютуб-канале «Коммент.Шоу» оценил личность главного тренера команды Деяна Станковича.

    – Что он за человек? Тренера мы изучаем постепенно, и пока тоже нет какого-то чeткого представления. А вот что он за персона?

    – Большая персона. Человек, который любит эмоции, так сказать. Живeт за счeт эмоций, он любит, чтобы на тренировках бились все в хорошем смысле, не любит слабых людей, бесхарактерных, вообще.

    – Как это проявлялось?

    – Сразу видно. Были разговоры и так далее. Человек, который побеждал, выигрывал кубки, соответственно, он знает, что такое победа и какой ценой она достигается. Вот, собственно, поэтому и эмоции, и характер, и страсть.

    • Станкович в «Спартаке» с лета.
    • Команда идет на 3-м месте в РПЛ.
    • «Спартак» может выиграть чемпионство впервые с 2017 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    14.12.2024 21:26
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    Комментарии (4)
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    ...уефан
    1734201101
    ...похоже, защитное стекло в Ростове - это разминка...
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    zigbert
    1734202862
    Наверное так и должно быть.
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    TIMOTHY
    1734208596
    Психованность и вандализм это эмоции сейчас)
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