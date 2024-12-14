Зобнин охарактеризовал Станковича как человека

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин на ютуб-канале «Коммент.Шоу» оценил личность главного тренера команды Деяна Станковича.

– Что он за человек? Тренера мы изучаем постепенно, и пока тоже нет какого-то чeткого представления. А вот что он за персона?

– Большая персона. Человек, который любит эмоции, так сказать. Живeт за счeт эмоций, он любит, чтобы на тренировках бились все в хорошем смысле, не любит слабых людей, бесхарактерных, вообще.

– Как это проявлялось?

– Сразу видно. Были разговоры и так далее. Человек, который побеждал, выигрывал кубки, соответственно, он знает, что такое победа и какой ценой она достигается. Вот, собственно, поэтому и эмоции, и характер, и страсть.

Станкович в «Спартаке» с лета.

Команда идет на 3-м месте в РПЛ.

«Спартак» может выиграть чемпионство впервые с 2017 года.

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