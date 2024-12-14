Абрамов: «По такой игре «Спартак» станет чемпионом, но у команды иностранное лицо»

Бывший агент Владимир Абрамов убежден в чемпионстве «Спартака», если команда сохранит осеннюю игру на весну.

«По-честному можно утверждать, что по демонстрируемой игре «Спартака» они станут чемпионами. Отрыв всего два очка. Реально прорваться вперед.

Но «Спартак» стал командой с иностранным лицом. Деян Станкович «убил» российских футболистов», – сказал Абрамов на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

У «Спартака» 6 побед в РПЛ подряд.

Команда идет на 3-м месте.

Турнир возобновится 1-2 марта.

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