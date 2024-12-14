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    • Абрамов: «По такой игре «Спартак» станет чемпионом, но у команды иностранное лицо»

    Абрамов: «По такой игре «Спартак» станет чемпионом, но у команды иностранное лицо»

    Бывший агент Владимир Абрамов убежден в чемпионстве «Спартака», если команда сохранит осеннюю игру на весну.

    «По-честному можно утверждать, что по демонстрируемой игре «Спартака» они станут чемпионами. Отрыв всего два очка. Реально прорваться вперед.

    Но «Спартак» стал командой с иностранным лицом. Деян Станкович «убил» российских футболистов», – сказал Абрамов на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

    • У «Спартака» 6 побед в РПЛ подряд.
    • Команда идет на 3-м месте.
    • Турнир возобновится 1-2 марта.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.12.2024 20:50
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    Комментарии (13)
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    serhio80
    1734201983
    Кого там убил Спартак?) кто хотел, тот прогрессировал) а остальных блохастые могут по 10 купить)
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    Айболид
    1734204274
    Какое лицо ? Там рыло .
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    rash1959
    1734204335
    Паспорт, лень и огромный контракт «убил» российских футболистов»
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    Тинез Розоп
    1734205544
    Пример иностранных лиц это Зенит…
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    raritet
    1734205720
    Объективная реальность, подтверждающая главный , всем известный, тезис Леонида Слуцкого.
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    FWSPM
    1734206423
    и правильно сделал лимита никчемная не нужна Спартаку ему нужны гладиаторы
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    TIMOTHY
    1734208783
    Народная и с лицом иностранное)
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    neim
    1734220998
    Иностранное лицо не только у команды, оно в целом у нашего футбола. За редким исключением конечно. И это печально.
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